Франция19 мая 2023, 15:42 |
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ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продлил контракт с капитаном команды
Маркиньос останется в клубе до 2028 года
19 мая 2023, 15:42 |
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«ПСЖ» официально сообщил о продлении контракта с капитаном команды Маркиньосом. Новое соглашение с 29-летним бразильским защитником рассчитано до лета 2028 года.
О скором продлении контракта инсайдер Фабрицио Романо сообщал еще в конце апреля. Правда, он прогнозировал, что соглашение будет рассчитано до 2027 года. Предыдущий контракт действовал до 2024 года.
Маркиньос выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 42 матчах во всех турнирах.
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