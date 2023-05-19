ОФИЦИАЛЬНО. ПСЖ продлил контракт с капитаном команды

«ПСЖ» официально сообщил о продлении контракта с капитаном команды Маркиньосом. Новое соглашение с 29-летним бразильским защитником рассчитано до лета 2028 года.

О скором продлении контракта инсайдер Фабрицио Романо сообщал еще в конце апреля. Правда, он прогнозировал, что соглашение будет рассчитано до 2027 года. Предыдущий контракт действовал до 2024 года.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года. В нынешнем сезоне на его счету 2 гола и 1 ассист в 42 матчах во всех турнирах.