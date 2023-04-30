ПСЖ согласовал новый контракт с капитаном

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос продлит контракт с клубом до лета 2027 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, стороны уже достигли договоренности. Официальное объявление о новом контракта – лишь вопрос времени. Текущее соглашение действует до лета 2024 года, но Маркиньос никогда не рассматривал возможность ухода из «ПСЖ».

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года.