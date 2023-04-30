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Франция
30 апреля 2023, 17:12 |
705
0

ПСЖ согласовал новый контракт с капитаном

Маркиньос подпишет новое соглашение с клубом

30 апреля 2023, 17:12 |
705
0
ПСЖ согласовал новый контракт с капитаном
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркиньос

Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос продлит контракт с клубом до лета 2027 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, стороны уже достигли договоренности. Официальное объявление о новом контракта – лишь вопрос времени. Текущее соглашение действует до лета 2024 года, но Маркиньос никогда не рассматривал возможность ухода из «ПСЖ».

Маркиньос выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года.

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Маркиньос ПСЖ продление контракта Фабрицио Романо
Источник Фабрицио Романо
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