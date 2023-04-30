Франция30 апреля 2023, 17:12 |
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ПСЖ согласовал новый контракт с капитаном
Маркиньос подпишет новое соглашение с клубом
30 апреля 2023, 17:12 |
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Защитник и капитан «ПСЖ» Маркиньос продлит контракт с клубом до лета 2027 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
По его информации, стороны уже достигли договоренности. Официальное объявление о новом контракта – лишь вопрос времени. Текущее соглашение действует до лета 2024 года, но Маркиньос никогда не рассматривал возможность ухода из «ПСЖ».
Маркиньос выступает за «ПСЖ» с лета 2013 года.
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