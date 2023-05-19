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Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 14:27 |
89
0

Ворскла – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют в 27-м туре УПЛ

19 мая 2023, 14:27 |
89
0
Ворскла – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
ФК Ворскла

Сегодня, 19 мая «Ворскла» в матче 27-го тура УПЛ примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Кравец, Пердута, Кане, Павлюк, Бацула, Рамирес, Скляр, Челядин, Степанюк, Сефери

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Рябов, Стецьков, Нябейе, Капич, Хомченовский, Задерака, Соса, Лунев, Дебелко

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Источник УПЛ
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