Ворскла – Кривбасс. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 19 мая «Ворскла» в матче 27-го тура УПЛ примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Ворскла»: Исенко, Кравец, Пердута, Кане, Павлюк, Бацула, Рамирес, Скляр, Челядин, Степанюк, Сефери

«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Рябов, Стецьков, Нябейе, Капич, Хомченовский, Задерака, Соса, Лунев, Дебелко