Украина. Премьер лига19 мая 2023, 14:27 |
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Ворскла – Кривбасс. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют в 27-м туре УПЛ
19 мая 2023, 14:27 |
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Сегодня, 19 мая «Ворскла» в матче 27-го тура УПЛ примет «Кривбасс». Начало матча – в 15:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Ворскла»: Исенко, Кравец, Пердута, Кане, Павлюк, Бацула, Рамирес, Скляр, Челядин, Степанюк, Сефери
«Кривбасс»: Клищук, Понедельник, Рябов, Стецьков, Нябейе, Капич, Хомченовский, Задерака, Соса, Лунев, Дебелко
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