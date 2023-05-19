Жеребьевка Кубка Билли Джин Кинг. Украина узнала потенциальных соперниц

Женская национальная сборная Украины по теннису будет сеяной во время жеребьевки матчей плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, которая состоится 24 мая в 16:00 по киевскому времени.

Потенциальным соперником команды Михаила Филимы будет одна из таких команд:

Аргентина,

Австрия,

Колумбия,

Южная Корея,

Нидерланды,

Сербия,

Венгрия,

Швеция.

Отметим, что в предыдущем матче за право сыграть в Мировом финале украинки уступили сборной Чехии.