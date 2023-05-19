ITF19 мая 2023, 13:25 | Обновлено 19 мая 2023, 13:27
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Жеребьевка Кубка Билли Джин Кинг. Украина узнала потенциальных соперниц
Церемония состоится 24 мая
19 мая 2023, 13:25 | Обновлено 19 мая 2023, 13:27
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Женская национальная сборная Украины по теннису будет сеяной во время жеребьевки матчей плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, которая состоится 24 мая в 16:00 по киевскому времени.
Потенциальным соперником команды Михаила Филимы будет одна из таких команд:
- Аргентина,
- Австрия,
- Колумбия,
- Южная Корея,
- Нидерланды,
- Сербия,
- Венгрия,
- Швеция.
Отметим, что в предыдущем матче за право сыграть в Мировом финале украинки уступили сборной Чехии.
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