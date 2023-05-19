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ITF
19 мая 2023, 13:25 | Обновлено 19 мая 2023, 13:27
511
0

Жеребьевка Кубка Билли Джин Кинг. Украина узнала потенциальных соперниц

Церемония состоится 24 мая

19 мая 2023, 13:25 | Обновлено 19 мая 2023, 13:27
511
0
Жеребьевка Кубка Билли Джин Кинг. Украина узнала потенциальных соперниц
ФТУ

Женская национальная сборная Украины по теннису будет сеяной во время жеребьевки матчей плей-офф Кубка Билли Джин Кинг, которая состоится 24 мая в 16:00 по киевскому времени.

Потенциальным соперником команды Михаила Филимы будет одна из таких команд:

  • Аргентина,
  • Австрия,
  • Колумбия,
  • Южная Корея,
  • Нидерланды,
  • Сербия,
  • Венгрия,
  • Швеция.

Отметим, что в предыдущем матче за право сыграть в Мировом финале украинки уступили сборной Чехии.

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женская сборная Украины по теннису Кубок Билли Джин Кинг
Источник Федерация тенниса Украины
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