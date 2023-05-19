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  4. ЛЕОНЕНКО: Довбик, ты, кроме пенальти, еще будешь как-то забивать?
Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 11:58 | Обновлено 19 мая 2023, 12:04
1676
8

ЛЕОНЕНКО: Довбик, ты, кроме пенальти, еще будешь как-то забивать?

Экс-форвард «Динамо» резко обратился к нападающему «Днепра-1»

19 мая 2023, 11:58 | Обновлено 19 мая 2023, 12:04
1676
8
ЛЕОНЕНКО: Довбик, ты, кроме пенальти, еще будешь как-то забивать?
СК Днепр-1. Артем Довбик

Бывший форвард сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, поделился мнением о фаворите УПЛ и задал вопрос Артему Довбику.

«По игре лучше всех сейчас выглядит «Заря». А если не будет скандалов с судейством «Днепра-1», то команда Кучера еще потеряет очки. Пользуясь случаем, хочу спросить Довбика: ты, кроме пенальти, еще будешь забивать как-то голы?

По игре сейчас «Днепр-1» на первое место я не поставлю, да и на второе тоже. Мне кажется, их обойдет «Заря», - сказал Леоненко.

Отметим, что Довбик отметился 23 голами в нынешнем розыгрыше, шесть из них он забил с пенальти, и является лучшим бомбардиром УПЛ.

Контракт 25-летнего форварда с «Днепром-1» действителен до конца года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает нападающего в 11 миллионов евро.

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Виктор Леоненко Динамо Киев Днепр-1 Артем Довбик
Источник FanDay
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Комментарии 8
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Pixelman
Вітя, а ти колись вже перестаниш бухати?
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+5
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Alex196
Дурак ватный
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+3
Денис Хомик
Заїбав вже цей алкашура
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+2
ss2000
Вам Леоненко платит за рекламу что ли ? Нам очень важно что думает этот алкаш .
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+2
Tasha19
Пенальті теж потрібно вміти забивати))) П.С. Це що за бенефіс Леоненка на сайті? Вже п'ята новина з ним)))
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+2
introvert
Скільки буде 23 мінус 6? Розумію, питання надскладне, але міг би хоча б калькулятором скористатися, перш ніж вчергове ганьбитися.
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+2
romario1501
Як же нам повезло , що в нас є Леоненко , який навчив українців грати в футбол ))) Пропоную перейменувати футбол в Леонбол )))
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0
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