ЛЕОНЕНКО: Довбик, ты, кроме пенальти, еще будешь как-то забивать?

Бывший форвард сборной Украины и киевского «Динамо» Виктор Леоненко, который сейчас является футбольным экспертом, поделился мнением о фаворите УПЛ и задал вопрос Артему Довбику.

«По игре лучше всех сейчас выглядит «Заря». А если не будет скандалов с судейством «Днепра-1», то команда Кучера еще потеряет очки. Пользуясь случаем, хочу спросить Довбика: ты, кроме пенальти, еще будешь забивать как-то голы?

По игре сейчас «Днепр-1» на первое место я не поставлю, да и на второе тоже. Мне кажется, их обойдет «Заря», - сказал Леоненко.

Отметим, что Довбик отметился 23 голами в нынешнем розыгрыше, шесть из них он забил с пенальти, и является лучшим бомбардиром УПЛ.

Контракт 25-летнего форварда с «Днепром-1» действителен до конца года. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает нападающего в 11 миллионов евро.