Реал договорился с Модричем о продлении контракта

Мадридский «Реал» и хорватский полузащитник Лука Модрич достигли соглашения о продлении контракта.

Новое соглашение 37-летнего хавбека будет рассчитано до конца июня 2024 года. Официально заявление ожидается в ближайшее время.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне хорват сыграл 48 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует увольнять Анчелотти.