Испания19 мая 2023, 11:35 | Обновлено 19 мая 2023, 11:53
199
0
Реал договорился с Модричем о продлении контракта
Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года
19 мая 2023, 11:35 | Обновлено 19 мая 2023, 11:53
199
0
Мадридский «Реал» и хорватский полузащитник Лука Модрич достигли соглашения о продлении контракта.
Новое соглашение 37-летнего хавбека будет рассчитано до конца июня 2024 года. Официально заявление ожидается в ближайшее время.
Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне хорват сыграл 48 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.
Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует увольнять Анчелотти.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 мая 2023, 07:00 0
Важные события во всех видах спорта
Футбол | 19 мая 2023, 05:20 8
Куадрадо буквально скосил Торреса в своей штрафной
Хоккей | 19.05.2023, 00:05
Зимние виды | 18.05.2023, 16:56
Бокс | 19.05.2023, 06:25
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.05.2023, 18:42
19.05.2023, 05:01 12
17.05.2023, 10:07 25
17.05.2023, 23:53 72
17.05.2023, 22:41 1
17.05.2023, 09:27 5
17.05.2023, 17:59 106
17.05.2023, 22:51 11