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Испания
19 мая 2023, 11:35 | Обновлено 19 мая 2023, 11:53
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0

Реал договорился с Модричем о продлении контракта

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2024 года

19 мая 2023, 11:35 | Обновлено 19 мая 2023, 11:53
199
0
Реал договорился с Модричем о продлении контракта
Getty Images/Global Images Ukraine. Лука Модрич

Мадридский «Реал» и хорватский полузащитник Лука Модрич достигли соглашения о продлении контракта.

Новое соглашение 37-летнего хавбека будет рассчитано до конца июня 2024 года. Официально заявление ожидается в ближайшее время.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. В этом сезоне хорват сыграл 48 матчей за «Реал» во всех турнирах, в которых он забил 6 мячей и отдал 6 голевых передач.

Ранее сообщалось, что «Реал» не планирует увольнять Анчелотти.

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Реал Мадрид Лука Модрич продление контракта
Источник Фабрицио Романо
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