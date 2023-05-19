Шахтер благодаря продаже Мудрика уплатил 284 миллиона гривен налогов

Футбольный клуб «Шахтер» сообщил, что за первый квартал 2023 года уплатил в бюджет Украины 284 миллиона гривен налогов.

Основным источником прибыли стал январский трансфер игрока «горняков» Михаила Мудрика в лондонский «Челси».

Отметим, что президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов сразу после трансфера Мудрика заявил о передаче 1 миллиарда гривен в благотворительный проект «Сердце «Азовстали», оказывающий системную и всестороннюю поддержку защитникам Мариуполя и их семьям.

Трансфер Мудрика обошелся «Челси» в 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусов.