Шахтер благодаря продаже Мудрика уплатил 284 миллиона гривен налогов
Январский трансфер игрока «горняков» стал основным источником прибыли для футбольного клуба
Футбольный клуб «Шахтер» сообщил, что за первый квартал 2023 года уплатил в бюджет Украины 284 миллиона гривен налогов.
Основным источником прибыли стал январский трансфер игрока «горняков» Михаила Мудрика в лондонский «Челси».
Отметим, что президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов сразу после трансфера Мудрика заявил о передаче 1 миллиарда гривен в благотворительный проект «Сердце «Азовстали», оказывающий системную и всестороннюю поддержку защитникам Мариуполя и их семьям.
Трансфер Мудрика обошелся «Челси» в 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусов.
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Молодці що сплатили, більшість людей платить і організацій.
І ніхто про це не пише
И на будущее, ФК Шахтер должен понимать, что этим хвалиться не нужно, так как это их обязанность как любого налогоплательщика!!! Это как если бы депутат (по сути нанятый нами с Вами работник) хвалился перед нами, что построил дорогу/больницу/детскую площадку за наши же деньги! Это тоже его обязанность (работа).
П. С. А так, молодцы, что поступили по закону и деньги направлены в бюджет страны. Теперь главное чтобы эти деньги пошли во блага народа Украины)