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  4. Шахтер благодаря продаже Мудрика уплатил 284 миллиона гривен налогов
Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 10:52 |
549
20

Шахтер благодаря продаже Мудрика уплатил 284 миллиона гривен налогов

Январский трансфер игрока «горняков» стал основным источником прибыли для футбольного клуба

19 мая 2023, 10:52 |
549
20
Шахтер благодаря продаже Мудрика уплатил 284 миллиона гривен налогов
ФК Шахтер Донецк

Футбольный клуб «Шахтер» сообщил, что за первый квартал 2023 года уплатил в бюджет Украины 284 миллиона гривен налогов.

Основным источником прибыли стал январский трансфер игрока «горняков» Михаила Мудрика в лондонский «Челси».

Отметим, что президент ФК «Шахтер» Ринат Ахметов сразу после трансфера Мудрика заявил о передаче 1 миллиарда гривен в благотворительный проект «Сердце «Азовстали», оказывающий системную и всестороннюю поддержку защитникам Мариуполя и их семьям.

Трансфер Мудрика обошелся «Челси» в 70 миллионов евро плюс 30 миллионов бонусов.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 20
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fitnes_sports066
Кто то платит молча,а маркетологи Шахтаря хайп ловят и троллят других. Источник Шахтёр Донецк статья
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+4
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avk2307
Це не досягнення,це обовязок. Немає чого тут пишатись. Заробили- сплатіть податки.
Молодці що сплатили, більшість людей платить  і організацій.
І ніхто про це не пише 
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+4
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Віталій Ткачук
Це ми з вами сплатили ці кошти, а не завдяки продажу Мудрика!
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+1
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Henriklarsson11
10% виходить. низкькі в них налоги
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+1
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Remark
По факту уплачено чуть более 7.5 млн. долларов - это реально не плохо! Хотелось бы видеть отчётность по остальным клубам. Так как в этом плане все должно быть открыто!
И на будущее, ФК Шахтер должен понимать, что этим хвалиться не нужно, так как это их обязанность как любого налогоплательщика!!! Это как если бы депутат (по сути нанятый нами с Вами работник) хвалился перед нами, что построил дорогу/больницу/детскую площадку за наши же деньги! Это тоже его обязанность (работа).
П. С. А так, молодцы, что поступили по закону и деньги направлены в бюджет страны. Теперь главное чтобы эти деньги пошли во блага народа Украины)
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-1
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Alex196
Это типа конторы Пари матч .Рекламируют то что им выгодно .А сколько украинцев убили за бабки этих контор которые связаны с россией никто не пишет
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-1
Alex196
Палкин постоянно плачет что денег нет.Продают игроков в по 100 млн евро а налогов платят копейки.Деньги идут в Ахметовские офышоры а после вылазяи в виде яхт по 500 млн .Пусть кроты скажут спасибо что их не выгнали из чемпионата Украины за то что были рыговским клубом Ахметова и топили за россии .Их.место по городу убеждениям это чемпионат ДНР .Дурные те кто позволил играть в Украине 
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-1
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Jakub Lukasz Salamaj
Оплески, оплески 
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-2
Злий Глобинець
Учіться, динамівці, дніпряни, зоряни і т. д. - як треба гравців продавати і бюджет держави поповнювати!
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-7
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