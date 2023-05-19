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  4. Киченок / Паркс – Росольска / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 мая 2023, 09:46 |
55
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Киченок / Паркс – Росольска / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного турнира серии WTA 125 во Франции

19 мая 2023, 09:46 |
55
0
Киченок / Паркс – Росольска / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Надежда Киченок

19 мая украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 125 в Париже.

В 1/2 финала украинка вместе с Алишей Паркс (США) встретится с тандемом Оливия Николс / Алисия Росольска (Великобритания / Польша). Матч состоится вторым запуском после встречи Данилина / Звонарева – Чан / Ян. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Данилина / Звонарева – Чан / Ян.

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Источник Sport.ua
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