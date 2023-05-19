Киченок / Паркс – Росольска / Николс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала парного турнира серии WTA 125 во Франции
19 мая украинская теннисистка Надежда Киченок продолжит выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 125 в Париже.
В 1/2 финала украинка вместе с Алишей Паркс (США) встретится с тандемом Оливия Николс / Алисия Росольска (Великобритания / Польша). Матч состоится вторым запуском после встречи Данилина / Звонарева – Чан / Ян. Ориентировочное время начала поединка – 16:30 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Данилина / Звонарева – Чан / Ян.
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