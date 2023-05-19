Бывшего динамовца планируют «откупить» от дисквалификации за договорняки
Никита Корзун должен оплатить 4,4 тысячи долларов штрафа
Главный тренер солигорского «Шахтера» Алексей Бага отреагировал на решение КДК АБФФ, согласно которому полузащитник команды Никита Корзун дисквалифицирован условно на один год и оштрафован на 4,4 тысячи долларов.
- Ситуация крайне запутанная. Пока во всей этой ситуации больше всего пробоин несет солигорский «Шахтер».
- У Никиты есть 30 дней на оплату штрафа. Будет ли он выплачивать?
- Не знаю, кто будет платить: Никита, его жена или еще кто-то. За футболиста Корузна деньги будут внесены, чтобы он избежал дисквалификацию. Я могу оплатить – соберем по городу с шапкой. Это технический момент. За своего футболиста мы должны постоять любыми способами, – сказал Бага в эфире программы «Спорт-кадр».
Отметим, что команда из Солигорска за договорные матчи лишена чемпионского титула в сезоне 2022 года. Также она лишена очков в нынешнем чемпионате и в сезоне-2024.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Наставник «Байера» – о вылете из Лиги Европы
Выясняем, кто из игроков получает больше всего на другом конце земного шара…