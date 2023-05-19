Бывшего динамовца планируют «откупить» от дисквалификации за договорняки

Главный тренер солигорского «Шахтера» Алексей Бага отреагировал на решение КДК АБФФ, согласно которому полузащитник команды Никита Корзун дисквалифицирован условно на один год и оштрафован на 4,4 тысячи долларов.

- Ситуация крайне запутанная. Пока во всей этой ситуации больше всего пробоин несет солигорский «Шахтер».

- У Никиты есть 30 дней на оплату штрафа. Будет ли он выплачивать?

- Не знаю, кто будет платить: Никита, его жена или еще кто-то. За футболиста Корузна деньги будут внесены, чтобы он избежал дисквалификацию. Я могу оплатить – соберем по городу с шапкой. Это технический момент. За своего футболиста мы должны постоять любыми способами, – сказал Бага в эфире программы «Спорт-кадр».

Отметим, что команда из Солигорска за договорные матчи лишена чемпионского титула в сезоне 2022 года. Также она лишена очков в нынешнем чемпионате и в сезоне-2024.