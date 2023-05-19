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19 мая 2023, 09:34 |
825
0

Бывшего динамовца планируют «откупить» от дисквалификации за договорняки

Никита Корзун должен оплатить 4,4 тысячи долларов штрафа

19 мая 2023, 09:34 |
825
0
Бывшего динамовца планируют «откупить» от дисквалификации за договорняки
ФК Динамо Киев. Никита Корзун

Главный тренер солигорского «Шахтера» Алексей Бага отреагировал на решение КДК АБФФ, согласно которому полузащитник команды Никита Корзун дисквалифицирован условно на один год и оштрафован на 4,4 тысячи долларов.

- Ситуация крайне запутанная. Пока во всей этой ситуации больше всего пробоин несет солигорский «Шахтер».

- У Никиты есть 30 дней на оплату штрафа. Будет ли он выплачивать?
- Не знаю, кто будет платить: Никита, его жена или еще кто-то. За футболиста Корузна деньги будут внесены, чтобы он избежал дисквалификацию. Я могу оплатить – соберем по городу с шапкой. Это технический момент. За своего футболиста мы должны постоять любыми способами, – сказал Бага в эфире программы «Спорт-кадр».

Отметим, что команда из Солигорска за договорные матчи лишена чемпионского титула в сезоне 2022 года. Также она лишена очков в нынешнем чемпионате и в сезоне-2024.

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Источник: Динамо не будет подавать апелляцию на дисквалификацию Ваната
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дисквалификация Шахтер Солигорск договорные матчи чемпионат Беларуси по футболу Никита Корзун
Источник Трибуна Беларусь
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