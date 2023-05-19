Лига Европы19 мая 2023, 08:39 | Обновлено 19 мая 2023, 08:58
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Тэмми АБРАХАМ: «Порой нужно обороняться все 90 минут»
Форвард «Ромы» – о выходе в финал Лиги Европы
19 мая 2023, 08:39 | Обновлено 19 мая 2023, 08:58
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Нападающий итальянской «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал выход в финал Лиги Европы. В полуфинале команда Жозе Моуриньо одолела немецкий «Байер» (1:0, 0:0).
«Вы прекрасно видели, мы оборонялись все 90 минут. Но мне кажется, что порой, когда сражаешься против сильных команд, нужно играть именно так. Я горжусь своей командой.
Не сомневался, что мы добудем здесь нужный результат. Хочу поблагодарить партнеров - этот матч не был простым», - сказал Абрахам.
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