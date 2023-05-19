Тэмми АБРАХАМ: «Порой нужно обороняться все 90 минут»

Нападающий итальянской «Ромы» Тэмми Абрахам прокомментировал выход в финал Лиги Европы. В полуфинале команда Жозе Моуриньо одолела немецкий «Байер» (1:0, 0:0).

«Вы прекрасно видели, мы оборонялись все 90 минут. Но мне кажется, что порой, когда сражаешься против сильных команд, нужно играть именно так. Я горжусь своей командой.

Не сомневался, что мы добудем здесь нужный результат. Хочу поблагодарить партнеров - этот матч не был простым», - сказал Абрахам.