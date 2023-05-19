Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Выкупать не будут. Атлетико Минейро хочет продлить аренду хавбека Шахтера
Украина. Премьер лига
19 мая 2023, 08:24 | Обновлено 19 мая 2023, 08:25
204
0

Выкупать не будут. Атлетико Минейро хочет продлить аренду хавбека Шахтера

Педриньо в целом устраивает руководство «петушков»

19 мая 2023, 08:24 | Обновлено 19 мая 2023, 08:25
204
0
Выкупать не будут. Атлетико Минейро хочет продлить аренду хавбека Шахтера
instagram.com/pedrovictor38_

Бразильский «Атлетико Минейро» не собирается рассматривать вопрос с полноценным выкупом у «Шахтера» полузащитника Педриньо.

В настоящий момент 25-летний футболист выступает за «петушков» на правах аренды, срок действия которой истекает 30 июня.

В «Атлетико Минейро» хотели бы продолжить сотрудничество с Педриньо, но речь может идти только о продлении аренды из «Шахтера» еще на год.

Отметим, что сейчас Педриньо пребывает в лазарете, залечивая повреждение мышцы бедра. Его возвращение в строй ожидается в июле.

По теме:
Шахтер – Верес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Нужен форвард. Челси нацелился на чемпиона мира и финалиста Лиги чемпионов
Бразильский клуб собирается выкупить контракт хавбека у киевского Динамо
Педриньо Атлетико Минейро Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Источник Itatiaia - A Radio de Minas
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
Футбол | 18 мая 2023, 22:21 14
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика

Забавное фото с тренировки «Челси»

Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Зимние виды | 18 мая 2023, 16:56 1
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой

Погиб муж польской экс-лыжницы

Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Бокс | 19.05.2023, 06:25
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Базель – Фиорентина – 1:3 (д.в.) Победный гол на 120+10. Видео голов
Футбол | 19.05.2023, 01:55
Базель – Фиорентина – 1:3 (д.в.) Победный гол на 120+10. Видео голов
Базель – Фиорентина – 1:3 (д.в.) Победный гол на 120+10. Видео голов
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая
Футбол | 19.05.2023, 07:00
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 19 мая
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
Чемпион Украины с большой вероятностью сыграет сразу в групповом раунде ЛЧ
17.05.2023, 22:51 11
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии
17.05.2023, 22:05 3
Футбол
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
19.05.2023, 05:01 12
Бокс
Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов
Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов
17.05.2023, 23:59
Футбол
ЧМ по хоккею. Четвертая победа США, успех сборной Латвии
ЧМ по хоккею. Четвертая победа США, успех сборной Латвии
17.05.2023, 18:45
Хоккей
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
18.05.2023, 05:46 23
Футбол
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
18.05.2023, 01:45 21
Теннис
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
ЧМ по хоккею. Непростая победа Финляндии, 5 шайб Канады
17.05.2023, 22:41 1
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности