Украина. Премьер лига19 мая 2023, 08:24 | Обновлено 19 мая 2023, 08:25
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Выкупать не будут. Атлетико Минейро хочет продлить аренду хавбека Шахтера
Педриньо в целом устраивает руководство «петушков»
19 мая 2023, 08:24 | Обновлено 19 мая 2023, 08:25
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Бразильский «Атлетико Минейро» не собирается рассматривать вопрос с полноценным выкупом у «Шахтера» полузащитника Педриньо.
В настоящий момент 25-летний футболист выступает за «петушков» на правах аренды, срок действия которой истекает 30 июня.
В «Атлетико Минейро» хотели бы продолжить сотрудничество с Педриньо, но речь может идти только о продлении аренды из «Шахтера» еще на год.
Отметим, что сейчас Педриньо пребывает в лазарете, залечивая повреждение мышцы бедра. Его возвращение в строй ожидается в июле.
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