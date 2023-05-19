Выкупать не будут. Атлетико Минейро хочет продлить аренду хавбека Шахтера

Бразильский «Атлетико Минейро» не собирается рассматривать вопрос с полноценным выкупом у «Шахтера» полузащитника Педриньо.

В настоящий момент 25-летний футболист выступает за «петушков» на правах аренды, срок действия которой истекает 30 июня.

В «Атлетико Минейро» хотели бы продолжить сотрудничество с Педриньо, но речь может идти только о продлении аренды из «Шахтера» еще на год.

Отметим, что сейчас Педриньо пребывает в лазарете, залечивая повреждение мышцы бедра. Его возвращение в строй ожидается в июле.