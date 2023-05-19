Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Лукаш ГРАДЕЦКИ: «Мы превосходили Рому, но забили они»
Лига Европы
19 мая 2023, 08:01 | Обновлено 19 мая 2023, 08:16
147
0

Лукаш ГРАДЕЦКИ: «Мы превосходили Рому, но забили они»

Вратарь «Байера» – о вылете из Лиги Европы

19 мая 2023, 08:01 | Обновлено 19 мая 2023, 08:16
147
0
Лукаш ГРАДЕЦКИ: «Мы превосходили Рому, но забили они»
Getty Images/Global Images Ukraine. Лукаш Градецки

Голкипер немецкого «Байера» Лукаш Градецки прокомментировал вылет из Лиги Европы. В полуфинале «фармацевты» уступили итальянской «Роме» (0:1, 0:0).

«Мы превосходили их, но забили они. Трудно смириться с тем, что мы дошли так далекои не преуспели в такой замечательной атмосфере. Футбол - непростая игра», - сказал Градецки.

В финале Лиги Европы «Роме» будет противостоять испанская «Севилья», которой в полуфинале удалось оставить за бортом турнира другий итальянский клуб – туринский «Ювентус».

По теме:
Хаби АЛОНСО: «Ни в одном из матчей мы не были хуже Ромы»
ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи
Жозе МОУРИНЬО: «Мне было без разницы, кто станет соперником в финале ЛЕ»
Лукаш Градецки Рома Рим Байер Лига Европы Байер - Рома
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес
Футбол | 19 мая 2023, 02:21 1
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Верес

В Ровно на стадионе «Авангард» состоится поединок 27-го тура украинской Премьер-лиги

Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Зимние виды | 18 мая 2023, 16:56 1
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой
Трагическая случайность. Олимпийская чемпионка Ковальчик стала вдовой

Погиб муж польской экс-лыжницы

Выкупать не будут. Атлетико Минейро хочет продлить аренду хавбека Шахтера
Футбол | 19.05.2023, 08:24
Выкупать не будут. Атлетико Минейро хочет продлить аренду хавбека Шахтера
Выкупать не будут. Атлетико Минейро хочет продлить аренду хавбека Шахтера
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Бокс | 19.05.2023, 05:01
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Василий Ломаченко
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
Хоккей | 18.05.2023, 18:42
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
ЧМ по хоккею. Швеция оформила 7 шайб, Чехия сделала камбэк
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
17.05.2023, 09:08 46
Футбол
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
18.05.2023, 05:46 23
Футбол
ЧМ по хоккею. Четвертая победа США, успех сборной Латвии
ЧМ по хоккею. Четвертая победа США, успех сборной Латвии
17.05.2023, 18:45
Хоккей
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
18.05.2023, 00:05 4
Хоккей
ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
18.05.2023, 13:09
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии
17.05.2023, 22:05 3
Футбол
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
17.05.2023, 23:45 70
Бокс
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
Ман Сити – в финале ЛЧ, варианты для Мудрика и Довбика, гол Ярмоленко
18.05.2023, 06:06
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности