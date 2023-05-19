Лига Европы19 мая 2023, 08:01 | Обновлено 19 мая 2023, 08:16
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Лукаш ГРАДЕЦКИ: «Мы превосходили Рому, но забили они»
Вратарь «Байера» – о вылете из Лиги Европы
19 мая 2023, 08:01 | Обновлено 19 мая 2023, 08:16
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Голкипер немецкого «Байера» Лукаш Градецки прокомментировал вылет из Лиги Европы. В полуфинале «фармацевты» уступили итальянской «Роме» (0:1, 0:0).
«Мы превосходили их, но забили они. Трудно смириться с тем, что мы дошли так далекои не преуспели в такой замечательной атмосфере. Футбол - непростая игра», - сказал Градецки.
В финале Лиги Европы «Роме» будет противостоять испанская «Севилья», которой в полуфинале удалось оставить за бортом турнира другий итальянский клуб – туринский «Ювентус».
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