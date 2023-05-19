Лукаш ГРАДЕЦКИ: «Мы превосходили Рому, но забили они»

Голкипер немецкого «Байера» Лукаш Градецки прокомментировал вылет из Лиги Европы. В полуфинале «фармацевты» уступили итальянской «Роме» (0:1, 0:0).

«Мы превосходили их, но забили они. Трудно смириться с тем, что мы дошли так далекои не преуспели в такой замечательной атмосфере. Футбол - непростая игра», - сказал Градецки.

В финале Лиги Европы «Роме» будет противостоять испанская «Севилья», которой в полуфинале удалось оставить за бортом турнира другий итальянский клуб – туринский «Ювентус».