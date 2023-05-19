Хаби АЛОНСО: «Ни в одном из матчей мы не были хуже Ромы»

Главный тренер немецкого «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал вылет из Лиги Европы. В полуфинале «фармацевты» уступили итальянской «Роме» (0:1, 0:0).

«Поздравляю «Рому» и желаю ей удачи в финале. Не хочу жаловаться. Мы могли забить, потому что у нас было достаточно моментов. Мы отдали все, чтобы выйти в финал.

Мы играли очень интенсивно и сосредоточенно. Выступление в обоих матчах было достойно полуфинала, большой разницей стал единственный гол. Все же я немного рад: доволен выступлением и горжусь ребятами.

Ни в одном из матчей мы не были хуже. Возможно, десять минут в первом матче сыграли решающую роль, и потом это стоило нам путевки в финал», - сказал Алонсо.