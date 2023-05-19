В четверг, 18 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между клубами «Севилья» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды после дополнительного времени. В первой встречи в Италии соперники сыграли вничью 1:1. По сумме двух поединков в финал Лиги Европы вышла «Севилья», которая сыграет против «Ромы» в матче за трофей.

В конце первого тайма произошел странный эпизод. Хуан Куадрадо в подкате ударил хавбека «Севильи» Оливера Торреса шипами по ноге на границе штрафной площади туринского клуба.

Главный арбитр матча Данни Маккели не зафиксировал нарушение и не назначил пенальти в этой ситуации. VAR проверил момент, но не изменил решения Маккели.

ВИДЕО. Шипами в ногу. Скандал: судья не назначил 100% пенальти для Севильи