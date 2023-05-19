Массимилиано АЛЛЕГРИ: «Команда сделала то, что должна была сделать»

В четверг, 18 мая, состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги Европы между клубами «Севилья» и «Ювентус». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу испанской команды после дополнительного времени.

В первой встречи в Италии соперники сыграли вничью 1:1. По сумме двух поединков в финал Лиги Европы вышла «Севилья», которая сыграет против «Ромы» в матче за трофей.

После окончания матча главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал вылет команды из ЛЕ:

«Команда сделала то, что должна была сделать. Детали имеют значение. Я просто должен поблагодарить ребят за все, что они сделали, и мне их жаль.

Когда вы играете в такие важные матчи, важен каждый момент, нужно не давать перейти от забитого гола к пропущенному. Но мы провели хорошую игру, и это шаги, которые должна предпринять команда, особенно ребята с небольшим опытом».

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны:

«Если я делаю много сейвов, это плохой признак нашей игры. Сейвы, которые я сделал, бесполезны, потому что мы проиграли. Это остается большим разочарованием.



Мы были слишком неуверенны после того, как забили гол. Мы вызвали давление на себя, а они были очень опасны. Как ни странно, когда ты забиваешь гол в такой атмосфере, это самый сложный момент. Однако мы не достигли уровня, необходимого для победы».

Защитник «Ювентуса» Данило:

«Это поражение причиняет боль, потому что мы хорошо подготовились к игре против сложного соперника во враждебной среде. Ребята старались, мы ошиблись в некоторых деталях. Однако ответственность должны взять на себя мы, более опытные игроки, а не младшие ребята, которым этот матч понадобится для роста. Они –сбудущее «Ювентуса».