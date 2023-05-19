Моуриньо сравнялся с Фергюсоном по количеству финалов еврокубков

Сегодня «Рома» вышла в финал Лиги Европы сезона 2022/2023, обыграв по сумме двух матчей леверкузенский «Байер» 1:0.

Для главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо это шестой выход в финал еврокубков в карьере. По этому показателю он сравнялся с Сэром Алексом Фергюсоном. Больше только у легендарного итальянца Джованни Трапаттони.

Ранее Моуриньо играл в финалах Кубка УЕФА (2003) и Лиги чемпионов (2004) с «Порту», Лиги чемпионов-2010 с «Интером» и Лиги конференций-2022 с «Ромой». Все пять финалов он выиграл.