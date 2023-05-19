Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Моуриньо сравнялся с Фергюсоном по количеству финалов еврокубков
Лига Европы
19 мая 2023, 00:23 |
606
0

Моуриньо сравнялся с Фергюсоном по количеству финалов еврокубков

«Особенный» в шестой раз сыграет в решающем матче

19 мая 2023, 00:23 |
606
0
Моуриньо сравнялся с Фергюсоном по количеству финалов еврокубков
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

Сегодня «Рома» вышла в финал Лиги Европы сезона 2022/2023, обыграв по сумме двух матчей леверкузенский «Байер» 1:0.

Для главного тренера «Ромы» Жозе Моуриньо это шестой выход в финал еврокубков в карьере. По этому показателю он сравнялся с Сэром Алексом Фергюсоном. Больше только у легендарного итальянца Джованни Трапаттони.

Ранее Моуриньо играл в финалах Кубка УЕФА (2003) и Лиги чемпионов (2004) с «Порту», Лиги чемпионов-2010 с «Интером» и Лиги конференций-2022 с «Ромой». Все пять финалов он выиграл.

По теме:
Байер – Рома – 0:0. Рома на автобусе заехала в финал. Обзор матча
Моуриньо идет за 6-м трофеем? Определена финальная пара Лиги Европы
Турнир одной команды. Севилья одолела Ювентус и вышла в финал ЛЕ
Рома Рим Байер - Рома Лига Европы Жозе Моуриньо цифры и факты Джованни Трапаттони Алекс Фергюсон
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

С Калининой. Известны обе пары 1/2 финала женской сетки Мастерса в Риме
Теннис | 18 мая 2023, 03:40 1
С Калининой. Известны обе пары 1/2 финала женской сетки Мастерса в Риме
С Калининой. Известны обе пары 1/2 финала женской сетки Мастерса в Риме

Украинка поборется за место в финале

В тренерский штаб Реброва в сборной войдет бывший аналитик Динамо U-21
Футбол | 18 мая 2023, 22:20 1
В тренерский штаб Реброва в сборной войдет бывший аналитик Динамо U-21
В тренерский штаб Реброва в сборной войдет бывший аналитик Динамо U-21

По данным инсайдеров, Глеб Платов будет работать аналитиком сборной Украины

ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
Футбол | 18.05.2023, 13:09
ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
ФОТО. Ребров опубликовал пост в соцсетях после победы Аль-Айна в Кубке лиги
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Футбол | 18.05.2023, 05:46
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
ФЬЮРИ: «Не могу дождаться момента, когда нокаутирую эту маленькую крысу»
Бокс | 18.05.2023, 18:20
ФЬЮРИ: «Не могу дождаться момента, когда нокаутирую эту маленькую крысу»
ФЬЮРИ: «Не могу дождаться момента, когда нокаутирую эту маленькую крысу»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»
Ангелина КАЛИНИНА: «Это был самый длинный матч в моей карьере»
17.05.2023, 05:30 4
Теннис
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
17.05.2023, 20:20
Футбол
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
17.05.2023, 23:53 72
Футбол
Мудрик может продолжить карьеру в Испании, но для этого есть ряд условий
Мудрик может продолжить карьеру в Испании, но для этого есть ряд условий
17.05.2023, 10:07 25
Футбол
ВИДЕО. Будет только один король. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Будет только один король. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
17.05.2023, 23:23 18
Бокс
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
17.05.2023, 23:45 70
Бокс
ЧМ по хоккею. Четвертая победа США, успех сборной Латвии
ЧМ по хоккею. Четвертая победа США, успех сборной Латвии
17.05.2023, 18:45
Хоккей
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
18.05.2023, 17:15 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности