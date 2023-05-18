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  4. Тони КРООС: «Невозможно выигрывать Лигу чемпионов каждый год»
Лига чемпионов
18 мая 2023, 23:31 |
488
0

Тони КРООС: «Невозможно выигрывать Лигу чемпионов каждый год»

Хавбек «Реала» – о поражении от «Манчестер Сити»

18 мая 2023, 23:31 |
488
0
Тони КРООС: «Невозможно выигрывать Лигу чемпионов каждый год»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тони Кроос

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал вылет из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити»:

«Это поражение было заслуженным. Мой удар в перекладину мог изменить игру, но я бы предпочел, чтобы мы лучше справились как команда.

Этот сезон не был плохим, и мы еще вернемся. К счастью, мы выигрывали этот турнир много раз, но невозможно выигрывать Лигу чемпионов каждый сезон. Последний раз я слышал о том, что «эра «Мадрида» закончилась», был в 2019 году, а это довольно давно».

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Тони Кроос Реал Мадрид Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал
Источник Twitter
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