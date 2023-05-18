Тони КРООС: «Невозможно выигрывать Лигу чемпионов каждый год»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос прокомментировал вылет из Лиги чемпионов от «Манчестер Сити»:

«Это поражение было заслуженным. Мой удар в перекладину мог изменить игру, но я бы предпочел, чтобы мы лучше справились как команда.

Этот сезон не был плохим, и мы еще вернемся. К счастью, мы выигрывали этот турнир много раз, но невозможно выигрывать Лигу чемпионов каждый сезон. Последний раз я слышал о том, что «эра «Мадрида» закончилась», был в 2019 году, а это довольно давно».