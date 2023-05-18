Англия18 мая 2023, 22:21 |
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ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
Забавное фото с тренировки «Челси»
18 мая 2023, 22:21 |
3237
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Вингер «Челси» Михаил Мудрик известен своим трудолюбием и работой над собой, в том числе и в тренажерном зале. Что порой вызывает восхищение и у его партнеров по команде.
Такой эпизод случился сегодня на тренировке «Челси». Бразильский защитник «Синих» Тиаго Силва явно был впечатлен физической формой украинского вингера:
May 18, 2023
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Комментарии 11
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Не правильная интерпретация))) Он говорит: ну ты и дрыщ)
Показать Скрыть 1 ответ
Емае, Коноплянка 2
он татуху изучает
а Михайло он вообще этот, натурал?
Показать Скрыть 5 ответов
Он же картошку с детства садил и собирал. А не бананы.
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