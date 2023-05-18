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  4. ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
Англия
18 мая 2023, 22:21 |
3237
11

ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика

Забавное фото с тренировки «Челси»

18 мая 2023, 22:21 |
3237
11
ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика
ФК Челси. Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик известен своим трудолюбием и работой над собой, в том числе и в тренажерном зале. Что порой вызывает восхищение и у его партнеров по команде.

Такой эпизод случился сегодня на тренировке «Челси». Бразильский защитник «Синих» Тиаго Силва явно был впечатлен физической формой украинского вингера:

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Михаил Мудрик Тиаго Силва Челси фото
Источник ФК Челси
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Комментарии 11
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Remark
Не правильная интерпретация))) Он говорит: ну ты и дрыщ)
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+1
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fitnes_sports066
Емае, Коноплянка 2
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0
Gargantua
он татуху изучает
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0
Gargantua
а Михайло он вообще этот, натурал?
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-2
Показать Скрыть 5 ответов
Springfield
Он же картошку с детства садил и собирал. А не бананы.
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-4
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