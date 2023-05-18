ФОТО. Тиаго Силва восхищен мышцами Мудрика

Вингер «Челси» Михаил Мудрик известен своим трудолюбием и работой над собой, в том числе и в тренажерном зале. Что порой вызывает восхищение и у его партнеров по команде.

Такой эпизод случился сегодня на тренировке «Челси». Бразильский защитник «Синих» Тиаго Силва явно был впечатлен физической формой украинского вингера: