Англия17 мая 2023, 21:25 | Обновлено 17 мая 2023, 21:27
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ФОТО. На фоне слухов об уходе из Челси. Срна встретился с Мудриком в Англии
Директор донецкого «Шахтера» опубликовал фотографию в своем Instagram
17 мая 2023, 21:25 | Обновлено 17 мая 2023, 21:27
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Директор донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна опубликовал фото из Англии вместе с вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком.
«Мы скучаем по тебе», – подписал снимок Срна.
Интересно, что сегодня, 17 мая, в СМИ появились слухи о том, что «Челси» рассматривает вариант с уходом Мудрика в аренду на сезон 2023/24.
В текущей кампании Михаил провел за «Челси» 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами.
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