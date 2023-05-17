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  4. ФОТО. На фоне слухов об уходе из Челси. Срна встретился с Мудриком в Англии
Англия
17 мая 2023, 21:25 | Обновлено 17 мая 2023, 21:27
1261
1

ФОТО. На фоне слухов об уходе из Челси. Срна встретился с Мудриком в Англии

Директор донецкого «Шахтера» опубликовал фотографию в своем Instagram

17 мая 2023, 21:25 | Обновлено 17 мая 2023, 21:27
1261
1
ФОТО. На фоне слухов об уходе из Челси. Срна встретился с Мудриком в Англии
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Директор донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна опубликовал фото из Англии вместе с вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком.

«Мы скучаем по тебе», – подписал снимок Срна.

Интересно, что сегодня, 17 мая, в СМИ появились слухи о том, что «Челси» рассматривает вариант с уходом Мудрика в аренду на сезон 2023/24.

В текущей кампании Михаил провел за «Челси» 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами.

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фото Дарио Срна Михаил Мудрик Шахтер Донецк Челси lifestyle
Источник Instagram
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justhateme
В оренду назад, шоб в ЛЧ грати. Бізнес по стопам Чигринського
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