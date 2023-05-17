ФОТО. На фоне слухов об уходе из Челси. Срна встретился с Мудриком в Англии

Директор донецкого футбольного клуба «Шахтер» Дарио Срна опубликовал фото из Англии вместе с вингером лондонского «Челси» Михаилом Мудриком.

«Мы скучаем по тебе», – подписал снимок Срна.

Интересно, что сегодня, 17 мая, в СМИ появились слухи о том, что «Челси» рассматривает вариант с уходом Мудрика в аренду на сезон 2023/24.

В текущей кампании Михаил провел за «Челси» 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами.