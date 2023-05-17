Мудрик может продолжить карьеру в Испании, но для этого есть ряд условий

Украинский вингер Михаил Мудрик в летнее трансферное окно может покинуть «Челси».

Лондонцы намерены найти новую команду для Мудрика, и этой возможностью не прочь воспользоваться «Севилья». Что правда, для осуществления сделки необходимо выполнение ряда условий.

Прежде всего, в случае с «Севильей» речь может идти исключительно об аренде. «Челси» будет готов отдать Мудрика в команду, которая в следующем сезоне будет играть в еврокубках, в приоритете – в Лиге чемпионов. «Севилья» не сможет квалифицироваться в этот турнир через Ла Лигу, но в случае победы в Лиге Европы-2022/23 получит путевку в Лигу чемпионов.

Также в «Челси» не будут просить плату за аренду Мудрика, однако будут настаивать на том, чтобы клуб-арендатор полностью выплачивал зарплату украинца, которая составляет 5,9 миллионов евро за сезон.

Ранее издание Fichajes.net среди претендентов на Мудрика называло «Ювентус» и «Арсенал».

В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами.