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  4. Мудрик может продолжить карьеру в Испании, но для этого есть ряд условий
Англия
17 мая 2023, 10:07 |
2609
5

Мудрик может продолжить карьеру в Испании, но для этого есть ряд условий

В подписании украинца заинтересована «Севилья»

17 мая 2023, 10:07 |
2609
5
Мудрик может продолжить карьеру в Испании, но для этого есть ряд условий
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Украинский вингер Михаил Мудрик в летнее трансферное окно может покинуть «Челси».

Лондонцы намерены найти новую команду для Мудрика, и этой возможностью не прочь воспользоваться «Севилья». Что правда, для осуществления сделки необходимо выполнение ряда условий.

Прежде всего, в случае с «Севильей» речь может идти исключительно об аренде. «Челси» будет готов отдать Мудрика в команду, которая в следующем сезоне будет играть в еврокубках, в приоритете – в Лиге чемпионов. «Севилья» не сможет квалифицироваться в этот турнир через Ла Лигу, но в случае победы в Лиге Европы-2022/23 получит путевку в Лигу чемпионов.

Также в «Челси» не будут просить плату за аренду Мудрика, однако будут настаивать на том, чтобы клуб-арендатор полностью выплачивал зарплату украинца, которая составляет 5,9 миллионов евро за сезон.

Ранее издание Fichajes.net среди претендентов на Мудрика называло «Ювентус» и «Арсенал».

В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами.

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Источник El Gol Digital
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Burevestnik
схоже на відкриття нової саги про Мудрика: "Шлях в оренду"
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+2
Alex196
Донецкие это совки .все хотят по блату на шару .Когда разыгрывали права трансляций лиги чемпионов в Украине то руководитель Мегого привез 35 млн евро а директора Футболов Пенисов взял 400 тысяч гривен .
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+1
Alex196
Шахтер будет тоже в Лиге чемпионов .Жаба давит своему воспитаннику платить 5.9 млн в год .Ахметов же говорил что он стоит даже больше .
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+1
KIEWADIM
Понеслась))
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+1
Дебил
Мудрый на то и мудрый, чтобы лёгких путей не искать. Найдет работёнку в Великобритании. Арсенал, Брайтон, в улей к пчёлам из Брентфорда. Найдется местечко для аренды, где будет играть в качестве основного игрока.
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0
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