Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ

Лондонский «Челси» в летнее трансферное окно попытается найти новую команду для 22-летнего вингера Михаила Мудрика, который был приобретен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро.

Поскольку украинец не смог быстро продемонстрировать свой уровень и стать важной фигурой для первой команды «синих», лондонцы уже начали работать над поиском решения, выгодного как для игрока, так и для клуба.

Рассматривается переход Мудрика в другую команду на сезон-2023/24, чтобы украинец мог получать стабильную игровую практику и развивать свой потенциал.

Также в «Челси» будут готовы рассмотреть вариант с полноценной продажей Мудрика, если удастся вернуть большую часть инвестиций, затраченных на приобретение украинца в январе.

Среди вероятных кандидатов на Мудрика называются «Ювентус» и «Арсенал», которым приглашение украинца кажется интересной опцией усиления состава.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами.