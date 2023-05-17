Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
Украинец не впечатлил руководство лондонского клуба
Лондонский «Челси» в летнее трансферное окно попытается найти новую команду для 22-летнего вингера Михаила Мудрика, который был приобретен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро.
Поскольку украинец не смог быстро продемонстрировать свой уровень и стать важной фигурой для первой команды «синих», лондонцы уже начали работать над поиском решения, выгодного как для игрока, так и для клуба.
Рассматривается переход Мудрика в другую команду на сезон-2023/24, чтобы украинец мог получать стабильную игровую практику и развивать свой потенциал.
Также в «Челси» будут готовы рассмотреть вариант с полноценной продажей Мудрика, если удастся вернуть большую часть инвестиций, затраченных на приобретение украинца в январе.
Среди вероятных кандидатов на Мудрика называются «Ювентус» и «Арсенал», которым приглашение украинца кажется интересной опцией усиления состава.
В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Инициатива якобы исходит от «Львова»
«Селая» и «Атлетико» Морелия выдали огненный матч с 4 мячами, 5 красными и суперголом голкипера
Если приходит Уилфрид. То шансов 0 у Миши к сожалению.
Ему бы перейти бы в Пэлас вместо того же Заа. Или в Байер к Хаби Алонсо. Перегрузить карьеру и супер.
Ему нужно доверие.