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  4. Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
Англия
17 мая 2023, 09:08 |
1476
10

Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ

Украинец не впечатлил руководство лондонского клуба

17 мая 2023, 09:08 |
1476
10
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Лондонский «Челси» в летнее трансферное окно попытается найти новую команду для 22-летнего вингера Михаила Мудрика, который был приобретен в январе у «Шахтера» за 70 миллионов евро.

Поскольку украинец не смог быстро продемонстрировать свой уровень и стать важной фигурой для первой команды «синих», лондонцы уже начали работать над поиском решения, выгодного как для игрока, так и для клуба.

Рассматривается переход Мудрика в другую команду на сезон-2023/24, чтобы украинец мог получать стабильную игровую практику и развивать свой потенциал.

Также в «Челси» будут готовы рассмотреть вариант с полноценной продажей Мудрика, если удастся вернуть большую часть инвестиций, затраченных на приобретение украинца в январе.

Среди вероятных кандидатов на Мудрика называются «Ювентус» и «Арсенал», которым приглашение украинца кажется интересной опцией усиления состава.

В текущем сезоне Мудрик провел за «Челси» 15 матчей, в которых отличился 2 ассистами.

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Михаил Мудрик Челси трансферы трансферы АПЛ Ювентус Арсенал Лондон
Источник Fichajes.net
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Комментарии 10
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Звэзда в шокє
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+1
IronValdemar
Мене дивують такі дебіли. Може спочатку треба знайти тренера? Тренували команду хз хто, з таким складом треба за перші місця боротись.  Без тренера і тактики ніхто не заграє, це не чемпіонат області.
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+1
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Alexsander Sichkarenko
Назад в Шахту за 10 лямів
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0
⬆️
При этом источник не британский,  а испанский.)))
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0
Умник
Значит похоже на правду по поводу Заа.
Если приходит Уилфрид. То шансов 0 у Миши к сожалению.
Ему бы перейти бы в Пэлас вместо того же Заа. Или в Байер к Хаби Алонсо. Перегрузить карьеру и супер.
Ему нужно доверие.
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0
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Robert Monroe
Для Мудрика будь-який варіант буде прийнятним у цій ситуації. Було б цікаво побачити його в нинішньому Ювентусі. А от фанам Челсі з таким керівництвом не позаздриш - той випадок, коли грошей багато, а мізків не дуже.
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-2
Алексей Акимов
Бажаю побачити його в Арсеналі та втерти носа цим йолопам
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-2
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