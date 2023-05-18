Базель – Фиорентина. Стали известны составы команд

Сегодня, 18 мая «Базель» в ответном матче полуфинала Лиги конференций примет «Фиорентину» после победы 2:1 во Флоренции. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Базель»: Хитц, Ланг, Нуху, Пельмар, Калафиори, Бургер, Джака, Ндойе, Диуф, Амдуни, Аугустин

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Игор, Миленкович, Додо, Кастровилли, Амрабат, Бонавентура, Брекало, Кабрал, Гонсалес