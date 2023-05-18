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Лига конференций
18 мая 2023, 21:10 |
83
0

Базель – Фиорентина. Стали известны составы команд

«Фиалки» попытаются отыграться в Швейцарии

18 мая 2023, 21:10 |
83
0
Базель – Фиорентина. Стали известны составы команд
ФК Фиорентина

Сегодня, 18 мая «Базель» в ответном матче полуфинала Лиги конференций примет «Фиорентину» после победы 2:1 во Флоренции. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Базель»: Хитц, Ланг, Нуху, Пельмар, Калафиори, Бургер, Джака, Ндойе, Диуф, Амдуни, Аугустин

«Фиорентина»: Терраччано, Бираги, Игор, Миленкович, Додо, Кастровилли, Амрабат, Бонавентура, Брекало, Кабрал, Гонсалес

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Базель Фиорентина Лига конференций стартовые составы
Источник УЕФА
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