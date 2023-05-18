Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Байер – Рома. Дибала остался в запасе
Лига Европы
18 мая 2023, 20:54 |
149
0

Байер – Рома. Дибала остался в запасе

Стали известны составы команд

18 мая 2023, 20:54 |
149
0
Байер – Рома. Дибала остался в запасе
ФК Рома

Сегодня, 18 мая «Байер» в ответном матче полуфинала Лиги Европы примет «Рому» после поражения 0:1 в Риме. Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Байер»: Градецки, Тапсоба, Та, Инкапье, Баккер, Паласиос, Демирбай, Фримпонг, Виртц, Диаби, Азмун

«Рома»: Руй Патрисиу, Кристанте, Манчини, Ибаньес, Зеки Челик, Бове, Матич, Спинаццола, Пеллегрини, Абрахам, Белотти

По теме:
Лига конференций. Стартовые составы на матч АЗ Алкмар – Вест Хэм
Базель – Фиорентина. Стали известны составы команд
Полуфинал Лиги Европы. Стартовые составы на матч Севилья – Ювентус
Байер Рома Рим Байер - Рома Лига Европы стартовые составы
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов
Футбол | 18 мая 2023, 00:10 0
Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов
Ман Сити – Реал – 4:0. Сладкая месть, горожане – в финале ЛЧ! Видео голов

Смотрите видеообзор ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов

ВИДЕО. Будет только один король. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
Бокс | 17 мая 2023, 23:23 18
ВИДЕО. Будет только один король. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов
ВИДЕО. Будет только один король. Ломаченко и Хейни провели дуэль взглядов

Поединок за титул абсолютного чемпиона пройдет в ночь на 21 мая в Лас-Вегасе

Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Футбол | 18.05.2023, 17:15
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
Топ-10 высокооплачиваемых футболистов Америки: сбитые летчики Европы и УПЛ
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
Бокс | 17.05.2023, 23:45
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
Источник: Львов предлагает игрокам разорвать контракты досрочно
Футбол | 18.05.2023, 20:39
Источник: Львов предлагает игрокам разорвать контракты досрочно
Источник: Львов предлагает игрокам разорвать контракты досрочно
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
18.05.2023, 01:45 21
Теннис
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
18.05.2023, 05:46 23
Футбол
Арсенал готов летом продать десяток футболистов, названы их имена
Арсенал готов летом продать десяток футболистов, названы их имена
16.05.2023, 23:23 1
Футбол
«Это интересно». Уайлдер готов выйти на бой с Усиком вместо Дюбуа
«Это интересно». Уайлдер готов выйти на бой с Усиком вместо Дюбуа
17.05.2023, 09:27 5
Бокс
Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
Суперкамбек в 4-часовой драме! Калинина обыграла 15-ю ракетку мира в Риме
17.05.2023, 00:35 35
Теннис
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
17.05.2023, 19:15 25
Бокс
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
17.05.2023, 23:53 72
Футбол
ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2
ВИДЕО. Шокировал соперников. Вратарь забил гол от собственных ворот на 90+2
16.05.2023, 20:50 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности