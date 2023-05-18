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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 18:59 |
47
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Колос

В Ужгороде состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги

18 мая 2023, 18:59 |
47
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Колос
УПЛ

В пятницу, 19 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Днепр-1» и «Колос» из Ковалевки.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале УНІАН и на YouTube-канале Football Hub.

В матче первого круга нынешнего сезона «Днепр-1» обыграл «Колос» в Ковалевке со счетом 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Колос».

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Источник Sport.ua
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