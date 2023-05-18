Украина. Премьер лига18 мая 2023, 18:59 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Днепр-1 – Колос
В Ужгороде состоится матч 27-го тура Украинской Премьер-лиги
18 мая 2023, 18:59 |
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В пятницу, 19 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Днепр-1» и «Колос» из Ковалевки.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале УНІАН и на YouTube-канале Football Hub.
В матче первого круга нынешнего сезона «Днепр-1» обыграл «Колос» в Ковалевке со счетом 3:1.
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Колос».
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