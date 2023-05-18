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Молодежные турниры
18 мая 2023, 18:54 |
75
0

Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Мы достойно выступили на Турнире развития УЕФА»

Главный тренер сборной Украины U-16 – о результатах команды

18 мая 2023, 18:54 |
75
0
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Мы достойно выступили на Турнире развития УЕФА»
УАФ. Владимир Езерский

Юношеская сборная Украины U-16 (футболисты не старше 2007 года рождения), которая впервые собралась в своей истории, приняла участие в международном Турнире развития УЕФА, проходившем в Словакии. Об итогах этого тренировочного сбора рассказал главный тренер сине-желтых Владимир Езерский.

- Прежде всего отмечу, что я благодарен руководству УАФ за то, что у нас перед началом Турнира развития УЕФА было несколько тренировочных дней, что важно, ведь это был первый сбор этой сборной, в отличие от наших соперников. Считаю, что мы достойно выступили на турнире.

По протоколу соревнований все, кто был в заявке, должны были сыграть не менее 90 минут. В первой встрече, со Словакией, мы вели в счете, но после замен соперники отыгрались, а затем лучше исполнили серию 11-метровых. Во втором поединке, с Ирландией (1:3), мы тоже открыли счет, но в концовке немного просели. А уже в третьем матче, с Латвией (4:0), наши футболисты поймали идею тренерского штаба, что вылилось в разгромную победу.

В определенной степени это был селекционный сбор, поскольку акцент был сделан на футболистах, которые по тем или иным причинам выступают за рубежом. Хотелось с ребятами поближе познакомиться и увидеть их потенциал вживую.

Рад, что нам удалось принять участие в таком престижном турнире и сыграть с сильными соперниками. Было важно собрать информацию о кандидатах в сборную. Конечно, хотелось бы в августе провести еще один селекционный сбор в Украине, а уже в сентябре сделать последний акцент в плане подготовки к квалификационному раунду чемпионата Европы, который состоится в октябре. Хотя мы понимаем, какая сейчас ситуация, поэтому остается пока только верить в лучшее, – сказал Езерский.

Напомним, что эта сборная Украины готовится к квалификационному раунду Евро-2024 (U-17). В период с 15-го по 21 октября сине-желтые встретятся с командами Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований).

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Владимир Езерский турнир развития УЕФА сборная Украины по футболу U-16
Источник Украинская ассоциация футбола
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