Разгромили Латвию. Сборная Украины U-16 завершила победой Турнир развития

Юношеская сборная Украины U-16 (не старше 2007 г.р.) провела заключительный поединок на Турнире развития УЕФА в Словакии.

Подопечные Владимира Езерского стартовали в соревнованиях с поражением в серии 11-метровых от хозяев турнира, после чего уступили команде Ирландии (1:3). Теперь же ребята на поле MOL Арены в Дунайской среде встречались с латвийцами.

Сине-желтые победили со счетом 4:0 благодаря голам Даниила Пилипчука, Ивана Лихолита, Артема Степанова и Александра Сороки. В итоге украинские юноши заняли на турнире второе место.

Сборная Украины готовится к квалификационному раунду Евро-2024 U-17. В период с 15 по 21 октября сине-желтые встретятся с командами Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований).

Турнир развития УЕФА среди команд U-16

1-й тур, 10.05.2023

Латвия – Ирландия – 2:4

Словакия – Украина – 1:1, пен – 3:1

2-й тур, 12.05.2023

Ирландия – Украина – 3:1

Словакия – Латвия – 0:0, пен – 8:9

3-й тур, 15.05.2023

Латвия U-16 – Украина U-16 – 0:4

Голы: Пилипчук, 16, Лихолит, 54, Степанов, 62, Сорока, 89.

Латвия U-16: Плявиньш (Бищухис, 46), Крастс (Молотковс, 46), Черновс (Силиньш, 67), Янишс (Берзиньш, 46), Поскребишевс (Копиловс, 46), Кукулис (к) (Мурашка, 6) Спруктс (Мосанс, 77), Роменскис (Захарс, 46), Рупейкс, Клявинскис, Йокстс (Дрейманис, 77).

Украина U-16: Волошин (Петренко, 72), Шеликета (Рыбак, 72), Варивода (Третяк, 72), Мартюк (Дигтярь, 46), Стрельчук, Сорока (к), Гармаш, Лихолит (Есин, 61), Озимай (Редушко, 72), Ухань (Добреля, 72), Пилипчук (Степанов, 61).

Предупреждение: Мартюк, 8.

Словакия – Ирландия – 1:2

Итоговая таблица