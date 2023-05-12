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12 мая 2023, 22:23 | Обновлено 12 мая 2023, 22:42
139
0

Сборная Украины U-16 проиграла команде Ирландии на Турнире развития

Подопечные Владимира Езерского потерпели второе поражение в Словакии

12 мая 2023, 22:23 | Обновлено 12 мая 2023, 22:42
139
0
Сборная Украины U-16 проиграла команде Ирландии на Турнире развития
УАФ

Юношеская сборная Украины (не старше 2007 г.р.) провела второй поединок на Турнире развития УЕФА в Словакии.

10 мая подопечные Владимира Езерского стартовали в соревнованиях поражением в серии 11-метровых от хозяев турнира – Словакии.

Сегодня, 12 мая, сине-желтые на поле «MOL Арены» в Дунайской Стреде встречались со сборной Ирландии и снова уступили – 1:3.

В первом тайме украинцы усилиями Богдана Редушко смогли открыть счет, но во второй половине встречи ничего не смогли противопоставить своим оппонентам, пропустив трижды.

Следующий матч сине-желтые проведут 15 мая против Латвии.

Сборная Украины готовится к квалификационному раунду Евро-2024 U-17. В период с 15 по 21 октября сине-желтые встретятся с командами Германии, Финляндии и Лихтенштейна (хозяин соревнований).

Турнир развития УЕФА среди команд U-16

1-йтур, 10.05.2023

  • Латвия – Ирландия – 2:4
  • Словакия – Украина – 1:1, пен – 3:1

2-й тур, 12.05.2023

11:00. Ирландия U-16 – Украина U-16 – 3:1 (0:1)

Голы: Умех, 61, Нунан, 79, Молоуни, 81 – Редушко, 42.

Ирландия: Дуглас, Мэйр (Ринг, 78), Коффи, Роч, Мур (к) (Мартин, 65), Молоуни (Линскей, 88), О'Доннелл, Маккарти, Фитцджеральд (Ли, 65), Нунан (Иган, 79), Умех (Водо, 65).

Украина: Петренко, Шелекета (Стрельчук, 82), Третьяк, Сорока, Дигтярь (к) (Мартюк, 62), Лесин (Лихолит, 70), Драган (Озимай, 82), Степанов (Ухань, 62), Пилипчук, Редушко (Гармаш, 62), Рыбак.

Предупреждение: О'Доннелл, 67.

18:00. Словакия – Латвия – 0:0

Турнирное положение

  • 1. Ирландия – 6 очков
  • 2. Словакия – 3 очка
  • 3. Украина – 1 очко
  • 4. Латвия – 1 очко

3-й тур, 15.05.2023

11:00. Латвия – Украина
12:00. Словакия – Ирландия

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Источник Украинская ассоциация футбола
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