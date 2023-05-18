В пятницу, 19 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Днепр-1» и «Колос» из Ковалевки

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале УНІАН и на YouTube-канале Football Hub.

В таблице УПЛ «Днепр-1» занимает 2-е место. У него 61 очко после 26 поединков. У «Колоса» имеется 33 пункта и восьмая позиция в таблице.

В матче первого круга нынешнего сезона «Днепр-1» обіграл «Колос» в Ковалевке со счетом 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Колос

Днепр-1 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция