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Днепр-1
19.05.2023 14:00 - : -
Колос К
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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 18:44 | Обновлено 18 мая 2023, 19:00
170
0

Днепр-1 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 19 мая в 14:00 по Киеву

18 мая 2023, 18:44 | Обновлено 18 мая 2023, 19:00
170
0
Днепр-1 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
УПЛ

В пятницу, 19 мая, в Ужгороде на стадионе «Авангард» в матче 27-го тура Украинской Премьер-лиги отношения выяснят «Днепр-1» и «Колос» из Ковалевки

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стартовый свисток в поединке прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию встречи можно будет посмотреть на телеканале УНІАН и на YouTube-канале Football Hub.

В таблице УПЛ «Днепр-1» занимает 2-е место. У него 61 очко после 26 поединков. У «Колоса» имеется 33 пункта и восьмая позиция в таблице.

В матче первого круга нынешнего сезона «Днепр-1» обіграл «Колос» в Ковалевке со счетом 3:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Днепр-1» – «Колос

Днепр-1 – Колос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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