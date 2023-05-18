В ПФЛ определили даты стыковых матчей в Первой лиге

Профессиональная футбольная лига Украины утвердила даты проведения матчей плей-офф в Первой лиги.

Место в лиге сыграют команда, которая займет седьмое место в Группе выбывания, и коллектив, который во Второй лиге финиширует на второй позиции.

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Поединки запланированы на 7 и 10 июня. Первая игра состоится на поле клуба из Второй лиги.

Как известно, из Первой лиги в УПЛ уже досрочно пробились «Оболонь» и «Полесье». Обладателем прямой путевки в Первую лигу из Второй стала «Нива» Бузовая.