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Украина. Первая лига
18 мая 2023, 18:25 | Обновлено 18 мая 2023, 18:39
320
0

В ПФЛ определили даты стыковых матчей в Первой лиге

Место в лиге будет разыграно в двух поединках

18 мая 2023, 18:25 | Обновлено 18 мая 2023, 18:39
320
0
В ПФЛ определили даты стыковых матчей в Первой лиге
ПФЛ Украины

Профессиональная футбольная лига Украины утвердила даты проведения матчей плей-офф в Первой лиги.

Место в лиге сыграют команда, которая займет седьмое место в Группе выбывания, и коллектив, который во Второй лиге финиширует на второй позиции.

Поединки запланированы на 7 и 10 июня. Первая игра состоится на поле клуба из Второй лиги.

Как известно, из Первой лиги в УПЛ уже досрочно пробились «Оболонь» и «Полесье». Обладателем прямой путевки в Первую лигу из Второй стала «Нива» Бузовая.

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Первая лига Украины ПФЛ Украины
Источник ПФЛ
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