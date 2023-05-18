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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 15:14 |
556
0

УПЛ и ПФЛ согласовали даты проведения стыковых матчей

Но сроки еще могут измениться

18 мая 2023, 15:14 |
556
0
УПЛ и ПФЛ согласовали даты проведения стыковых матчей
УПЛ

Украинская Премьер-лиги и Профессиональная футбольная лига Украины на совместном заседании определили даты проведения переходных матчей между клубами УПЛ и Первой лиги по итогам регулярного сезона-2022/2023.

Проведение игр намечено на 10 и 14 июня.

Даты матчей могут быть скорректированы на 8 и 12 июня в том случае, если представители клубов, которые будут принимать в них участие, получат вызовы в расположение национальной и/или молодежной сборной команд Украины.

Как известно, согласно Регламенту сезона, в стыковых матчах сыграют клубы УПЛ, которые займут 13-е и 14-е места, а также команды, которые финишируют на 3-й и 4-й позициях в Первой лиге.

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Источник УПЛ
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