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  4. Ангелина Калинина – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
18 мая 2023, 18:34 |
1587
0

Ангелина Калинина – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Риме

18 мая 2023, 18:34 |
1587
0
Ангелина Калинина – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

19 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В полуфинале украинка сразится против Вероники Кудерметовой (№12 WTA). Встреча состоится вторым запуском после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли между собой дважды, счет равный.

Победительница встречи в финале сразится против Елены Рыбакиной (№6 WTA) или Алены Остапенко (№20 WTA).

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Источник Sport.ua
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