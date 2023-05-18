Ангелина Калинина – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала на турнире в Риме
19 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.
В полуфинале украинка сразится против Вероники Кудерметовой (№12 WTA). Встреча состоится вторым запуском после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 16:30 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли между собой дважды, счет равный.
Победительница встречи в финале сразится против Елены Рыбакиной (№6 WTA) или Алены Остапенко (№20 WTA).
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