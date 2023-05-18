Ангелина Калинина – Вероника Кудерметова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 мая украинская теннисистка Ангелина Калинина (№47 WTA) продолжит выступления на турнире WTA 1000 в Риме.

В полуфинале украинка сразится против Вероники Кудерметовой (№12 WTA). Встреча состоится вторым запуском после парного матча у мужчин. Ориентировочное время начала поединка – не ранее 16:30 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли между собой дважды, счет равный.

Победительница встречи в финале сразится против Елены Рыбакиной (№6 WTA) или Алены Остапенко (№20 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

ПРОГНОЗ