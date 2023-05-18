В пятницу, 19 мая (не ранее 14:00), состоится полуфинальный матч в нижней части сетки грунтового турнира серии WTA 1000 в Риме (Италия), в котором украинская теннисистка Ангелина Калинина (WTA 47) сразится против представительницы страны 404 Вероники Кудерметовой (WTA 12).

Ангелина Калинина

Первое, что приходило в голову, когда мы видели Ангелину в заявке на какой-либо турнир: а почему она не играет за сборную Украину? Вопрос интересный, но риторический. У многих наших теннисистов есть какие-то разногласия с ФТУ, поэтому можно смело предположить, что именно поэтому Калинина не выступает за национальную команду, а не из-за каких-то непатриотических взглядов...

Калинина проводит турнир жизни. Мало кто ожидал, что Ангелина сможет дойти аж до полуфинала супертурнира в Риме. Во многом, конечно, благодаря раннему вылету Арины Соболенко и Каролин Гарсии, но это никак не отменяет заслуг украинки.

Во втором раунде соревнований Калинина деклассировала россиянку Анну Блинкову. Далее жертвой Ангелины стала чемпионка АО 2020 и финалистка Ролан Гаррос того же года София Кенин. Кенин – не грунтовая теннисистка, нестабильна и вообще слабенькая? Посмотрите, как она сыграла против Соболенко. София все-таки играла в финале Открытого чемпионата Франции, она умеет играть на глине, а если еще учитывать тот факт, что Калинина уже дважды проигрывала ей в 2023 году, то американку можно было считать фавориткой поединка. Однако Ангелина просто задавила стабильностью, умением закончить розыгрыш вовремя и точно пробить на заднюю линию.

Вообще Ангелина, в плане стабильности, удивляет на соревнованиях в столице Италии. Да, были спады в игре с Киз и Хаддад Майей (к этим играм вернемся позже), но когда украинка находит свой теннис, то она начинает просто летать по корту, доставать каждый мяч, тянуться за ним, играть через усталость. Естественно, в первую очередь это показатель характера, но именно это и порождает ту самую необходимую стабильность, когда у тебя получается показывать свой лучший теннис.

В четвертьфинале Ангелина встретилась с Мэдисон Киз. Киз – не как Кенин, больше любит хард, и именно там у нее основные успехи. Но, тем не менее, она игрок топ-30 и что-то умеет на глине. Ангелина провалила первый сет, проиграв его 2:6. Но во второй партии полностью перевернула игру и взяла матч под свой контроль, выиграв следующие партии 6:2, 6:4. Как говорила сама Ангелина: «меня поддерживали трибуны, мне кричали, что я могу, и я смогла!». Вот именно так и работает теннис. Когда ты цепляешься за каждую возможность вернуться в игру, сделать брейк, хотя летишь 0:40 на приеме, когда тебя разобрали в первой партии, но ты все равно выходишь на второй сет с высоко поднятой головой, вот именно тогда и приходит тот самый успех, то самое желание играть под овации болельщиков и чувствовать себя в своей тарелке. Именно так и ощущается теннис Калининой сейчас, именно поэтому это ее турнир жизни.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Четвертьфинал украинки против Хаддад Майи запомнится украинским болельщикам надолго. Ангелина – не супер-топ-игрок, она не умеет выигрывать быстро у соперниц, которые на таком же уровне как она или даже сильнее ее, если со старта матча она завладела комфортным преимуществом. В первой партии против представительницы Бразилии Ангелина выигрывала 4:0 и 5:2 с двумя брейками. Перед стартом 8-го гейма Беатрис взяла медицинский тайм-аут. Проблемы с ногой? Если верить самой бразильянке, то да, действительно травма. Но вопроса всего два... Во-первых, зачем рисковать своим здоровьем перед стартом Ролан Гаррос и продолжать матч, когда ты уже крупно летишь в первом сете, а во-вторых, как можно с травмой отбегать 4 часа и еще «камонить» после крутых розыгрышей? Никто не обвиняет Беатрис в симуляции, наверное она действительно почувствовала боль, но это повреждение никак не повлияло на ее игру в итоге. Медицинский перерыв пошел на пользу Беатрис. Она сбила темп Ангелина и выиграла 4 гейма подряд, уйдя с сетбола в 10-м гейме и вскоре выиграв тай-брейк.

Ангелина выглядела неважно. Она понимала, что и сама устала, что играет против 15-й ракетки мира, которую она не закрыла с 5:2 и которая явно не упустит свой шанс довести матч до логического завершения. Вторая партия началась равно, но Ангелина дважды делала брейк первой и заставляла Беатрис догонять. В итоге – снова экстра-геймы, снова упущенные сетболы, и снова тай-брейк. И тут, наверное, Ангелина действительно почувствовала то, что просто уже не может выдерживать темп игры. Беатрис чаще играет на более высоком уровне, более опытная и больше приспособлена к марафонам в качественном поединке. Негодование, потерянность, усталость, возможно даже боль – все это было написано на лице Калининой. 5:4 на тай-брейке с мини-брейком в пользу Беатрис заставили попрощаться украинских болельщиков с желанным полуфиналом для Ангелины. Но не все так просто! Калинина вовремя включилась в игру, через силу отбивала мощные форхенды Хаддад Майи и вышла вначале на свой первый сетбол, который не смогла реализовать, а затем мощным бекхендом с хав-корта в противоход завершила вторую партию со 2-го сет-поинта.



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Старт третьей партии Ангелина провалила, чего не было в предыдущих двух. 0:3 и призрачные шансы на камбек. Калинина взяла подачу, а затем, спасая несколько геймболов, сделала брейк и не просто вернулась в игру, а по-настоящему ворвалась. Подача под 0, не самый сложный брейк, снова плюс-минус уверенная подача и брейк на матч! 6:3 после 0:3! К чему этот весь пересказ игр украинки? Как только Ангелина брала хотя бы 1 поинт в гейме, она продолжала цепляться, бороться и выгрызать каждый матч. Именно это и есть главное оружие Калининой сейчас. Да, конечно, Ангелина выиграла не без везения. Но это теннис, а как иначе?

В 2023 году Калинина выиграла 14 матчей и проиграла 10 на всех покрытиях. У Ангелины 4 победы в этом сезоне на грунте (именно в Риме) и 2 поражения. За свою карьеру украинка ни разу не брала трофей на уровне WTA 250 или выше, но может похвастаться титулом на 125-тысячнике в Лиможе (Франция), который она завоевала в конце прошлого года.

Вероника Кудерметова

Невозможно написать что-то про Кудерметову, не упомянув о ее тренере, а по совместительству и муже. Сергей Демехин (именно так зовут эту личность) в разговорах с другими тренерами из разных стран прямо заявлял, что «путин – красавчик, а вся Европа должна стоять на коленях, россия и путин – «лучший политик XXI века» – все правильно делают». Об этом в марте 2023 года рассказал коуч Леси Цуренко Никита Власов. Стоит предположить, что также считает и сама Вероника, ведь никакого осуждения войны, которую развязала рф на территории Украины, от нее фанаты тенниса так и не услышали. Да и теннисистка продолжает выходить на матчи в майке с с логотипом своего спонсора – «татнефти». Естественно, как и подобает WTA, это не запрещено правилами Тура (ну а кого это волнует, верно?), однако структуры компании из татарстана находятся под санкциями Европейского союза, и подобная реклама должна быть расценена как нарушение законов ЕС.

Краткий экскурс по Кудерметовой сделан, понятно, кем она является, что поддерживает и что думает. Это важно знать, особенно перед матчем украинской теннисистки против нее.

В плане тенниса Веронику можно охарактеризовать как «темную лошадку» турниров. Она редко показывает игру, которая достойна топ-15, но за счет нескольких успешных отрезков на протяжении года ей удается держаться на верхушке рейтинга WTA. Наивысшей позицией россиянки в мировом рейтинге является 9-е место. И это всего при одном титуле WTA, который она выиграла в 2021 году на 500-тысячнике в Чарльстоне (США). Также на ее счету 4 проигранных финала (Абу-Даби 2021, Мельбурн 2022, Дубай 2022, Стамбул 2022). Вообще Кудерметова больше является парной теннисисткой. Тут и текущая вторая позиция в рейтинге, и финал Уимблдона, и 6 трофеев WTA, и полуфиналы Аus Open и US Open.

Сильной стороной Кудерметовой является подача и умение заканчивать розыгрыш в два-три удара. Она достаточно активная теннисистка, но жутко нестабильная на протяжении матча (хотя в женском Туре, кроме Иги Свентек, мало кто может похвастаться таким качеством). В Риме Вероника уверенные победы чередует с очень тяжелыми и упорными матчами. На старте тысячника она в двух сетах разобралась с Парризас-Диас (7:5, 6:2), после чего с трудом переиграла Анастасию Потапову (7:5, 3:6, 6:1). В 1/8 финала Кудерметова не оставила никаких шансов Боузковой (6:2, 6:2), а вот в четвертьфинале против Чжэн Циньвэнь должна была проигрывать, но показала более надежный теннис в решающей партии (3:6, 6:3, 6:4).

Вероника на втором престижном турнире подряд доходит до полуфинала. Двумя неделями ранее она играла в поединке 1/2 финала против Иги Свентек в Мадриде и разгромно проиграла 1:6, 1:6. В текущем сезоне россиянка выиграла 19 матчей при 11 поражениях на всех покрытиях, а на грунте ее винрейт в 2023 году составляет 73% (8-3).

Статистика личных встреч

Калинина и Кудерметова дважды играли между собой. Счет в личных встречах 1:1. В 2021 году Ангелина проиграла россиянке в Линце на индуре, а уже в этом сезоне взяла верх над Вероникой на крупных соревнованиях в городе Дубай.

Прогноз

Кудерметова является фавориткой встречи, но вряд ли все так однозначно. Учитывая победу украинки в 2023 году в личной встречи и бойцовский теннис тут, в Риме, стоит предположить, что как минимум сет Калинина возьмет. Рекомендуем рассмотреть вариант «фора Калининой +3.5» за коэффициент 1.79.