Реал входит у Гвардиолы в топ-3 по удобству в противостояниях

В среду, 17 мая, «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов дома обыграл мадридский «Реал» со счетом 4:0.

Испанский тренер в своей карьере переиграл «галактикос» в 13-й раз. Также в противостояниях Гвардиолы с «Реалом» имеются пять ничьих и пять побед мадридцев.ю

Пеп Гвардиола также по 13 раз обыгрывал английские команды «Лестер», «Вест Хэм» и «Челси». Чаще испанец побеждал лишь «Бернли» (15 побед) и лондонский «Арсенал» (20 побед).

Напомним, «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне может завоевать требла. Команда лидирует в АПЛ, а также сыграет в финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов, где ей будут противостоять «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер» соответственно.