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Лига чемпионов
18 мая 2023, 18:04 | Обновлено 18 мая 2023, 18:19
66
0

Реал входит у Гвардиолы в топ-3 по удобству в противостояниях

Испанец чаще «сливочных» обыгрывал лишь два клуба

18 мая 2023, 18:04 | Обновлено 18 мая 2023, 18:19
66
0
Реал входит у Гвардиолы в топ-3 по удобству в противостояниях
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

В среду, 17 мая, «Манчестер Сити» под руководством Пепа Гвардиолы в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов дома обыграл мадридский «Реал» со счетом 4:0.

Испанский тренер в своей карьере переиграл «галактикос» в 13-й раз. Также в противостояниях Гвардиолы с «Реалом» имеются пять ничьих и пять побед мадридцев.ю

Пеп Гвардиола также по 13 раз обыгрывал английские команды «Лестер», «Вест Хэм» и «Челси». Чаще испанец побеждал лишь «Бернли» (15 побед) и лондонский «Арсенал» (20 побед).

Напомним, «Манчестер Сити» в нынешнем сезоне может завоевать требла. Команда лидирует в АПЛ, а также сыграет в финалах Кубка Англии и Лиги чемпионов, где ей будут противостоять «Манчестер Юнайтед» и миланский «Интер» соответственно.

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Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал Пеп Гвардиола Реал Мадрид
Источник Opta
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