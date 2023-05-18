Стало известно, сколько пропустит Свёнтек из-за травмы

Польская теннисистка Ига Свёнтек поделилась новой информацией о тяжести травмы, из-за которой она снялась в матче 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

«Быстрое обновление. Пару дней отдыха точно. И бронирую билет в Париж, так что... скрестите пальцы, пожалуйста! Надеюсь, скоро увидимся», – написала полька в твиттере.

Отметим, что Свёнтек не смогла защитить титул в Риме, в прошлом году она также победила и на Ролан Гаррос.