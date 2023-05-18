Кто поспорит с Холандом? Известны претенденты на звание игрока сезона в АПЛ
На приз номинированы семь футболистов
Английская Премьер-лига обнародовала реестр номинантов на звание лучшего игрока сезона.
На признание претендуют Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Мартин Эдегор и Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») и Киран Триппьер («Ньюкасл»).
Победитель в номинации будет определен по результатам голосования среди болельщиков и экспертов. Имя лучшего игрока назовут 27 мая.
Ранее, напомним, стали известны имена номинантов на титул лучшего молодого игрока АПЛ.
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