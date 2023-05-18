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Англия
18 мая 2023, 17:38 | Обновлено 18 мая 2023, 17:45
583
2

Кто поспорит с Холандом? Известны претенденты на звание игрока сезона в АПЛ

На приз номинированы семь футболистов

18 мая 2023, 17:38 | Обновлено 18 мая 2023, 17:45
583
2
Кто поспорит с Холандом? Известны претенденты на звание игрока сезона в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Английская Премьер-лига обнародовала реестр номинантов на звание лучшего игрока сезона.

На признание претендуют Кевин де Брюйне и Эрлинг Холанд (оба – «Манчестер Сити»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Мартин Эдегор и Букайо Сака (оба – «Арсенал»), Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») и Киран Триппьер («Ньюкасл»).

Победитель в номинации будет определен по результатам голосования среди болельщиков и экспертов. Имя лучшего игрока назовут 27 мая.

Ранее, напомним, стали известны имена номинантов на титул лучшего молодого игрока АПЛ.

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Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу Эрлинг Холанд
Источник Premier League
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Комментарии 2
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Roman serhi
Кевін Де Брюйне.   Без нього і Холанд так би не запалив 
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+2
BUROSTAVOK
Маркус Антоніо Довбня где???)))Скоро Марсель купить,а може і Барс,Казламойца хатять развести)))Ух уж єті еуреї,прям как еурапеци)
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0
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