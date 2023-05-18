Три партнера Зинченко. Есть номинанты на титул лучшего молодого игрока АПЛ

Английская Премьер-лига огласила имена претендентов на звание лучшего молодого игрока сезона в чемпионате Англии. Всем кандидатам до 23 лет.

Обращает на себя внимание факт присутствия среди номинантов сразу трех представителей лондонского «Арсенала», цвета которого защищает украинец Александр Зинченко.

Претенденты на приз лучшему молодому игроку АПЛ-2022/2023

Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»);

Мартин Эдегор («Арсенал»);

Букайо Сака («Арсенал»);

Александер Исак («Ньюкасл»);

Габриэл Мартинелли («Арсенал»);

Алексис Макаллистер («Брайтон»);

Мойсес Кайседо («Брайтон»);

Свен Ботман («Ньюкасл»).

Напомним, ранее стали известны претенденты на звание лучшего наставника АПЛ сезона-2022/2023.