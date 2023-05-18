Де Дзерби в списке. Тренер претендует на звание лучшего наставника АПЛ
Экс-тренер «Шахтера» быстро впечатлил своей работой
АПЛ объявила претендентов на звание лучшего наставника сезона 2022/23. В список попал и экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который многих впечатлил работой с «Брайтоном».
В конце сезона команда идет на 6-й позиции, претендуя на первый выход в еврокубки.
Кроме Де Дзерби в список претендентов включены Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Микель Артета («Арсенал»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Марко Силва («Фулхэм»).
Главным претендентов считается Гвардиола, чья команда находится в одной победе от завоевания титула.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей отличился с пенальти в матче против команды Аль-Наср Дубай
Тренер и Ассоциация достигли соглашения
А Это АПЛ,а не УПЛ,ТРОШКЫ ПЕРЕПУТАЛИ)))