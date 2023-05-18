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  4. Де Дзерби в списке. Тренер претендует на звание лучшего наставника АПЛ
Англия
18 мая 2023, 14:48 |
389
2

Де Дзерби в списке. Тренер претендует на звание лучшего наставника АПЛ

Экс-тренер «Шахтера» быстро впечатлил своей работой

18 мая 2023, 14:48 |
389
2
Де Дзерби в списке. Тренер претендует на звание лучшего наставника АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

АПЛ объявила претендентов на звание лучшего наставника сезона 2022/23. В список попал и экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который многих впечатлил работой с «Брайтоном».

В конце сезона команда идет на 6-й позиции, претендуя на первый выход в еврокубки.

Кроме Де Дзерби в список претендентов включены Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Микель Артета («Арсенал»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Марко Силва («Фулхэм»).

Главным претендентов считается Гвардиола, чья команда находится в одной победе от завоевания титула.

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чемпионат Англии по футболу Роберто Де Дзерби Пеп Гвардиола Микель Артета Эдди Хау Унаи Эмери Марко Силва
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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BUROSTAVOK
а как же Блохин,Михайличенка,Буряк,Баль,Лужный и Шавковський и прочее???
А Это АПЛ,а не УПЛ,ТРОШКЫ ПЕРЕПУТАЛИ)))
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0
andre_lui
Місце Де Дзербі між Едді Хау та Унаі Емері
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-1
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