Де Дзерби в списке. Тренер претендует на звание лучшего наставника АПЛ

АПЛ объявила претендентов на звание лучшего наставника сезона 2022/23. В список попал и экс-тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби, который многих впечатлил работой с «Брайтоном».

В конце сезона команда идет на 6-й позиции, претендуя на первый выход в еврокубки.

Кроме Де Дзерби в список претендентов включены Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»), Микель Артета («Арсенал»), Эдди Хау («Ньюкасл»), Унаи Эмери («Астон Вилла») и Марко Силва («Фулхэм»).

Главным претендентов считается Гвардиола, чья команда находится в одной победе от завоевания титула.