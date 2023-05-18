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Англия
18 мая 2023, 17:17 | Обновлено 18 мая 2023, 18:59
741
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Гендиректор Ман Сити исключил финансовую составляющую в успехах команды

Ферран Сориано – о победах команды под началом Пепа Гвардиолы

18 мая 2023, 17:17 | Обновлено 18 мая 2023, 18:59
741
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Гендиректор Ман Сити исключил финансовую составляющую в успехах команды
Getty Images/Global Images Ukraine. Ферран Сориано

Генеральный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано выразил противоположное мнение утверждению, что «горожане» добиваются успехов в Англии и в Европе за счет финансового превосходства над конкурентами.

«Посмотрите на денежные вложения в футболистов в Англии за последний год, три года или пять лет. Мы никогда не были тем клубом, который тратит больше всех на игроков. Есть много других клубов, которые вкладывают больше денег, чем мы – «Челси», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал».

Говорить, что мы потратили много денег и благодаря этому побеждаем, – неверно. Мы работаем каждый день для успеха в АПЛ – выиграть турнир очень сложно. Если мы сделаем это в этом сезоне, это будет третий подряд титул и пятый за последние шесть лет.

Из своего опыта знаю, что нельзя основывать всю свою стратегию на победе в Лиге чемпионов, потому что [успех в турнире] зависит от жеребьевки или неудачного дня… Но да, когда мы выиграем Лигу чемпионов, а однажды мы это сделаем, это будет нечто символическое», – заявил Сориано.

Напомним, «Манчестер Сити» вышел в финал Лиги чемпионов, добившись дома крупной победы 4:0 над «Реалом» в ответной игре полуфинала турнира.

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Манчестер Сити Ферран Сориано Лига чемпионов Английская Премьер-лига
Источник Yahoo Sports
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GloryUkraine
 Без фінансування шейхами МанСіті теліпався стабільно між  першою десяткою та зоною виліту.
Просто у них трохи розумніша фінансова політика ніж у інших. 
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