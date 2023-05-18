Экс-игрок МЮ: «Манчестер Сити стер в порошок гиганта европейского футбола»
Рио Фердинанд – о повторном матче «горожан» Манчестера с «Реалом» в полуфинале ЛЧ
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (4:0) выразил восхищение действиями «горожан».
«Манчестер Сити» разорвал, раздавил, стер в порошок гиганта европейского футбола. Команду, которая неоднократно выигрывала Лигу чемпионов. «Ман Сити» сделал это галопом, с легкостью, даже не вспотев.
Кайл Уокер – если мы говорим об индивидуальных противостояниях – пришел и сказал: «Я буду доминировать над игроком мирового уровня Винисиусом». Для такого у футболиста должен быть характер», – заявил Фердинанд.
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