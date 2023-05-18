Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Экс-игрок МЮ: «Манчестер Сити стер в порошок гиганта европейского футбола»
Англия
18 мая 2023, 16:36 | Обновлено 18 мая 2023, 16:42
626
1

Экс-игрок МЮ: «Манчестер Сити стер в порошок гиганта европейского футбола»

Рио Фердинанд – о повторном матче «горожан» Манчестера с «Реалом» в полуфинале ЛЧ

18 мая 2023, 16:36 | Обновлено 18 мая 2023, 16:42
626
1
Экс-игрок МЮ: «Манчестер Сити стер в порошок гиганта европейского футбола»
Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд по итогам ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Реалом» (4:0) выразил восхищение действиями «горожан».

«Манчестер Сити» разорвал, раздавил, стер в порошок гиганта европейского футбола. Команду, которая неоднократно выигрывала Лигу чемпионов. «Ман Сити» сделал это галопом, с легкостью, даже не вспотев.

Кайл Уокер – если мы говорим об индивидуальных противостояниях – пришел и сказал: «Я буду доминировать над игроком мирового уровня Винисиусом». Для такого у футболиста должен быть характер», – заявил Фердинанд.

По теме:
Гендиректор Ман Сити исключил финансовую составляющую в успехах команды
Экс-игрок Реала: «Виноваты все. Не только Карло Анчелотти»
Что дальше для Лунина? Реал еще не определился с будущим украинца
Рио Фердинанд Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал
Источник Manchester Evening News
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
Футбол | 17 мая 2023, 20:20 0
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ
ВИДЕО. Ярмоленко забил гол за Аль-Айн в полуфинале Кубка лиги ОАЭ

Андрей отличился с пенальти в матче против команды Аль-Наср Дубай

ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии
Футбол | 17 мая 2023, 22:05 3
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии
ОФИЦИАЛЬНО. Ливерпуль объявил об уходе 4 игроков. Названы фамилии

Алекс Окслейд-Чемберлен, Наби Кейта, Джеймс Милнер и Роберто Фирмино покинут клуб в конце сезона

Краковия может увести Папшуна у Динамо. Польский клуб дает рекордные деньги
Футбол | 18.05.2023, 15:02
Краковия может увести Папшуна у Динамо. Польский клуб дает рекордные деньги
Краковия может увести Папшуна у Динамо. Польский клуб дает рекордные деньги
Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
Футбол | 17.05.2023, 17:59
Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
Если бы я знал... Ракицкий прокомментировал выступления в чемпионате россии
Лучший тренер Польши. Почему «физрука» Папшуна сватают в Динамо
Футбол | 18.05.2023, 13:25
Лучший тренер Польши. Почему «физрука» Папшуна сватают в Динамо
Лучший тренер Польши. Почему «физрука» Папшуна сватают в Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Вчора гравці МС гонились по полю, наче блекоти об'їлись.  Ніби це Реал мав на один день
більше відпочинку перед півфіналом. До фіналу ЛЧ ще майже три тижні, цікаво, чи зможе
МС протягом цього часу утримувати такий рівень. Якщо так, то виграє все, що залишилось, незважаючи на помітний спад у грі Холанда.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
Источник: контракт УАФ с Ребровым подписан
18.05.2023, 05:46 21
Футбол
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
Падение чемпиона. Манчестер Сити разгромил Реал и вышел в финал ЛЧ
17.05.2023, 23:53 72
Футбол
Арсенал готов летом продать десяток футболистов, названы их имена
Арсенал готов летом продать десяток футболистов, названы их имена
16.05.2023, 23:23 1
Футбол
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
Свентек снялась с матча против Рыбакиной в 1/4 финала супертурнира в Риме
18.05.2023, 01:45 19
Теннис
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
Челси хочет летом найти новую команду для Мудрика – СМИ
17.05.2023, 09:08 46
Футбол
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
ЛОМАЧЕНКО: «Война? Только Бог может что-то изменить. Поэтому надо молиться»
17.05.2023, 23:45 55
Бокс
ЧМ по хоккею. 5 шайб Швейцарии, Венгрия выиграла в овертайме
ЧМ по хоккею. 5 шайб Швейцарии, Венгрия выиграла в овертайме
16.05.2023, 22:45
Хоккей
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
Хейни – фаворит боя против Ломаченко. Но у Василия есть шансы на победу
17.05.2023, 19:15 23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности