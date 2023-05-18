Надежда Киченок вышла в парный полуфинал на турнире во Франции

Украинская теннисистка Надежда Киченок победно начала выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 125 в Париже.

В 1/4 финала украинка вместе с Алишей Паркс (США) переиграла тандем Ульрикке Эйкери / Сабрина Сантамария (Норвегия / США).

Париж. 1/4 финала

Надежда Киченок / Алиша Паркс – Ульрикке Эйкери / Сабрина Сантамария – 6:4, 6:3

Далее у Киченок и Паркс по сетке победительницы матча Фиона Ферро / Диан Парри – Оливия Николс / Алиция Росольская.