WTA18 мая 2023, 16:31 |
205
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Надежда Киченок вышла в парный полуфинал на турнире во Франции
Украинская теннисистка успешно стартовала с Алишей Паркс в Париже
18 мая 2023, 16:31 |
205
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Украинская теннисистка Надежда Киченок победно начала выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 125 в Париже.
В 1/4 финала украинка вместе с Алишей Паркс (США) переиграла тандем Ульрикке Эйкери / Сабрина Сантамария (Норвегия / США).
Париж. 1/4 финала
Надежда Киченок / Алиша Паркс – Ульрикке Эйкери / Сабрина Сантамария – 6:4, 6:3
Далее у Киченок и Паркс по сетке победительницы матча Фиона Ферро / Диан Парри – Оливия Николс / Алиция Росольская.
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