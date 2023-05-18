Свёнтек рассказала о травме, из-за которой снялась с турнира в Риме

Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, почему снялась в матча 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

«Уверена, вы думаете о том, что произошло прошлой ночью. Мы это выясняем. Во втором сете я получила травму бедра. Диагностика продолжается, мы получим больше информации в ближайшие дни. Буду держать вас в курсе», – написала Свёнтек в твиттере.

Отметим, что польская теннисистка в этом сезоне проиграла 6 матчей, три из них – Рыбакиной.