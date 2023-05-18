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  4. Свёнтек рассказала о травме, из-за которой снялась с турнира в Риме
WTA
18 мая 2023, 16:05 |
449
0

Свёнтек рассказала о травме, из-за которой снялась с турнира в Риме

Польская теннисистка получила травму бедра

18 мая 2023, 16:05 |
449
0
Свёнтек рассказала о травме, из-за которой снялась с турнира в Риме
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек

Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, почему снялась в матча 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).

«Уверена, вы думаете о том, что произошло прошлой ночью. Мы это выясняем. Во втором сете я получила травму бедра. Диагностика продолжается, мы получим больше информации в ближайшие дни. Буду держать вас в курсе», – написала Свёнтек в твиттере.

Отметим, что польская теннисистка в этом сезоне проиграла 6 матчей, три из них – Рыбакиной.

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WTA Рим Елена Рыбакина Ига Свёнтек
Источник Twitter
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