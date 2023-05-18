WTA18 мая 2023, 16:05 |
449
0
Свёнтек рассказала о травме, из-за которой снялась с турнира в Риме
Польская теннисистка получила травму бедра
18 мая 2023, 16:05 |
449
0
Польская теннисистка Ига Свёнтек рассказала, почему снялась в матча 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Риме (Италия).
«Уверена, вы думаете о том, что произошло прошлой ночью. Мы это выясняем. Во втором сете я получила травму бедра. Диагностика продолжается, мы получим больше информации в ближайшие дни. Буду держать вас в курсе», – написала Свёнтек в твиттере.
Отметим, что польская теннисистка в этом сезоне проиграла 6 матчей, три из них – Рыбакиной.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 мая 2023, 22:51 9
Вопрос только в «Интере», который занимает 3-е место в Серии А
Бокс | 17 мая 2023, 23:23 12
Поединок за титул абсолютного чемпиона пройдет в ночь на 21 мая в Лас-Вегасе
Другие виды | 18.05.2023, 10:29
Футбол | 17.05.2023, 20:20
Теннис | 17.05.2023, 17:38
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
17.05.2023, 17:59 98
17.05.2023, 09:08 46
17.05.2023, 23:53 72
18.05.2023, 01:45 19
17.05.2023, 05:30 4
18.05.2023, 00:05 4
17.05.2023, 00:35 35
17.05.2023, 10:07 24