Киченок/Паркс – Эйкери/Сантамария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 125 в Париже.

В 1/4 финала украинка вместе с Алишей Паркс (США) встретится с тандемом Ульрикке Эйкери / Сабрина Сантамария (Норвегия / США). Время начала поединка – 15:10 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Ферро / Парри – Николлз / Росольска.

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