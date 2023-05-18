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WTA
18 мая 2023, 15:10 | Обновлено 18 мая 2023, 15:13
161
0

Киченок/Паркс – Эйкери/Сантамария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала парного турнира серии WTA 125 во Франции

18 мая 2023, 15:10 | Обновлено 18 мая 2023, 15:13
161
0
Киченок/Паркс – Эйкери/Сантамария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA. Надежда Киченок

18 мая украинская теннисистка Надежда Киченок начнет выступления в парном разряде на грунтовом турнире серии WTA 125 в Париже.

В 1/4 финала украинка вместе с Алишей Паркс (США) встретится с тандемом Ульрикке Эйкери / Сабрина Сантамария (Норвегия / США). Время начала поединка – 15:10 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Ферро / Парри – Николлз / Росольска.

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Сабрина Сантамария Ульрикке Эйкери Надежда Киченок смотреть онлайн Алиша Паркс
Источник Sport.ua
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