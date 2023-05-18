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  4. ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на выход Ман Сити в финал ЛЧ после разгрома Реала
Лига чемпионов
18 мая 2023, 13:17 |
1589
0

ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на выход Ман Сити в финал ЛЧ после разгрома Реала

Новое интересное видео на ютуб-канале Sport.ua

18 мая 2023, 13:17 |
1589
0
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на выход Ман Сити в финал ЛЧ после разгрома Реала
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Во вторник, 9 мая, в в Манчестере на «Этихад» состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» принимал испанский «Реал» Мадрид. Матч завершился разгромной победой «горожан» со счетом 4:0.

В первом поединке в столице Испании команды сыграли вничью 1:1. По сумме двух встреч «Сити» вышел в финал главного еврокубкового клубного турнира, где сыграет с итальянским «Интером».

Вашему вниманию послематчевый комментарий главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.

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Источник Sport.ua
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