ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на выход Ман Сити в финал ЛЧ после разгрома Реала

Во вторник, 9 мая, в в Манчестере на «Этихад» состоялся ответный матч 1/2 финала Лиги чемпионов, в котором английский «Манчестер Сити» принимал испанский «Реал» Мадрид. Матч завершился разгромной победой «горожан» со счетом 4:0.

В первом поединке в столице Испании команды сыграли вничью 1:1. По сумме двух встреч «Сити» вышел в финал главного еврокубкового клубного турнира, где сыграет с итальянским «Интером».

Вашему вниманию послематчевый комментарий главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы.