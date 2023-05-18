Реал потерпел самое крупное поражение в еврокубках с марта 2009 года
Разгром от «Манчестер Сити» стал для «сливочных» одним из самых крупных
«Реал» потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 10 марта 2009 года. Тогда в 1/8-й финала Лиги чемпионов «сливочные» на выезде уступили также английскому клубу – «Ливерпулю» – и также со счетом 0:4. C большей разницей мячей «Реал» проигрывал лишь дважды: «Кайзерслаутерну» в Кубке УЕФА-1981/82 и «Милану» в Кубке чемпионов-1988/89.
Между тем разгром от «Манчестер Сити» стал для испанцев вдвойне «юбилейным» – 15-м в Лиге (Кубке) чемпионов, в том числе 10-м на стадии плей-офф.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые крупные поражения «Реала» в еврокубках
|
Дата
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
17.03.1982
|
КУ
|
1/4
|
Кайзерслаутерн
|
0:5 (г)
|
19.04.1989
|
КЧ
|
1/2
|
Милан
|
0:5 (г)
|
24.02.1965
|
КЧ
|
1/4
|
Бенфика
|
1:5 (г)
|
23.04.1980
|
КЧ
|
1/2
|
Гамбург
|
1:5 (г)
|
27.11.1985
|
КУ
|
1/8
|
Боруссия М
|
1:5 (г)
|
10.03.2009
|
ЛЧ
|
1/8
|
Ливерпуль
|
0:4 (г)
|
17.05.2023
|
ЛЧ
|
1/2
|
Манчестер Сити
|
0:4 (г)
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