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Лига чемпионов
18 мая 2023, 12:02 | Обновлено 18 мая 2023, 12:15
467
0

Реал потерпел самое крупное поражение в еврокубках с марта 2009 года

Разгром от «Манчестер Сити» стал для «сливочных» одним из самых крупных

18 мая 2023, 12:02 | Обновлено 18 мая 2023, 12:15
467
0
Реал потерпел самое крупное поражение в еврокубках с марта 2009 года
Getty Images/Global Images Ukraine

«Реал» потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 10 марта 2009 года. Тогда в 1/8-й финала Лиги чемпионов «сливочные» на выезде уступили также английскому клубу – «Ливерпулю» – и также со счетом 0:4. C большей разницей мячей «Реал» проигрывал лишь дважды: «Кайзерслаутерну» в Кубке УЕФА-1981/82 и «Милану» в Кубке чемпионов-1988/89.

Между тем разгром от «Манчестер Сити» стал для испанцев вдвойне «юбилейным» – 15-м в Лиге (Кубке) чемпионов, в том числе 10-м на стадии плей-офф.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные поражения «Реала» в еврокубках

Дата

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

17.03.1982

КУ

1/4

Кайзерслаутерн

0:5 (г)

19.04.1989

КЧ

1/2

Милан

0:5 (г)

24.02.1965

КЧ

1/4

Бенфика

1:5 (г)

23.04.1980

КЧ

1/2

Гамбург

1:5 (г)

27.11.1985

КУ

1/8

Боруссия М

1:5 (г)

10.03.2009

ЛЧ

1/8

Ливерпуль

0:4 (г)

17.05.2023

ЛЧ

1/2

Манчестер Сити

0:4 (г)
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Источник Sport.ua
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