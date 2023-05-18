Реал потерпел самое крупное поражение в еврокубках с марта 2009 года

«Реал» потерпел самое крупное поражение в еврокубках с 10 марта 2009 года. Тогда в 1/8-й финала Лиги чемпионов «сливочные» на выезде уступили также английскому клубу – «Ливерпулю» – и также со счетом 0:4. C большей разницей мячей «Реал» проигрывал лишь дважды: «Кайзерслаутерну» в Кубке УЕФА-1981/82 и «Милану» в Кубке чемпионов-1988/89.

Между тем разгром от «Манчестер Сити» стал для испанцев вдвойне «юбилейным» – 15-м в Лиге (Кубке) чемпионов, в том числе 10-м на стадии плей-офф.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые крупные поражения «Реала» в еврокубках