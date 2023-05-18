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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 10:55 | Обновлено 18 мая 2023, 11:15
296
0

Джермейн ЛЕНС: «Разговор с Суркисом перед трансфером был не из приятных»

Бывший игрок «Динамо» вспомнил, как переходил в киевский клуб

18 мая 2023, 10:55 | Обновлено 18 мая 2023, 11:15
296
0
Джермейн ЛЕНС: «Разговор с Суркисом перед трансфером был не из приятных»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джермейн Ленс

Нидерландский футболист Джермейн Ленс рассказал о своем переходе в киевское «Динамо» в 2013 году.

«Я не хотел ехать в Украину, потому что у меня были предложения из Англии и Германии Но было одно «но»… президент «Динамо» – Игорь Суркис. Он пригласил меня и агентов на разговор. Мы приехали на встречу, обсудить разные детали, суммы, гонорар. У меня осталось хорошее ощущение, не только относительно гонорара, но и опыта, который я могу получить в Киеве. Президент «Динамо» сказал, что они не становились чемпионами УПЛ уже 5-7 лет и очень хотели вернуться в Лигу чемпионов. В Украине я выиграл все, что мог. Это был классный период для меня, и не только финансово.

Думаю, вы знаете, какой Игорь Суркис. Он может быть очень прямым и всегда знает, чего хочет. Мой разговор с Суркисом был не из приятных. Президент убеждал приехать и подписать договор. Он сказал: «С тобой и несколькими другими игроками мы действительно сможем побороться в УПЛ, мы сможем конкурировать с «Шахтером». «Шахтер» был тогда очень сильным. В результате мы добились всего о чем договаривались. И через 2 года настало время для меня двигаться дальше.

Когда я приехал в «Динамо», клуб снабдил меня всем: арендовали жилье, помогли с банковским счетом, с машиной, помогли со всем.

«Я чувствовал себя как дома. Мне было просто адаптироваться. Не понимаю, почему другим легионерам это не удалось. У меня был переводчик, водитель, который немного говорил по-английски. Действительно, не понимаю, почему это не сработало у других. Но у меня все было хорошо», - сказал Ленс.

Ленс играл за «Динамо» с 2013 по 2015 год. На его счету 16 голов и 19 ассистов в 78 матчах за киевский клуб.

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Джермейн Ленс Динамо Киев Игорь Суркис
Источник Sportarena
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