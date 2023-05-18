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Украина. Премьер лига
18 мая 2023, 09:32 | Обновлено 18 мая 2023, 10:45
652
2

Джермейн ЛЕНС: «Приехал в спокойную страну, а потом...»

Бывший игрок «Динамо» объяснил, почему не задержался в Украине

18 мая 2023, 09:32 | Обновлено 18 мая 2023, 10:45
652
2
Джермейн ЛЕНС: «Приехал в спокойную страну, а потом...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джермейн Ленс

Джермейн Ленс, который с 2013 по 2015 год играл за киевское «Динамо», поделился воспоминаниями о Революции Достоинства.

«Для меня это было удивительно. Я спускался со своей квартиры и видел толпы. Не понимал, что это за люди. Они были одеты в черное, с какими-то предметами в руках. Все это было какое-то безумие, но я никогда не чувствовал себя испуганным, хотя я видел вещи не из приятных.

После тренировок, возвращаясь домой, мне звонили родственники, которые спрашивали, что происходит. Они видели новости по телевидению, но там транслировали только плохую сторону, поэтому моя семья была очень озабочена. Это, кстати, была одна из причин, почему я решил уйти из «Динамо».

Я тогда со всеми общался по поводу этой ситуации, некоторые игроки не хотели комментировать события, ведь боялись сказать что-то не так. Но вообще мы просто игроки, которые в большинстве своем были сфокусированы на футболе и мы не очень задумывались над тем, что происходит вокруг, пока мы в безопасности. Президент тогда пришел к нам со словами: «Теперь берегите себя. Не ходите там, где большое скопление людей, оставайтесь дома как можно дольше». И мы согласились.

Мбокани был испуган и имел на это право. Он приехал в спокойную страну, а потом такое началось», – сказал Ленс.

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Джермейн Ленс Динамо Киев
Источник Sportarena
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BUROSTAVOK
Когось щось не влаштовувало,і почався неспокій,який 9 років і триває
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