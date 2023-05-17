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17 мая 2023, 10:19 | Обновлено 17 мая 2023, 10:30
637
1

Джермейн ЛЕНС: «Не похоже, что Ребров дойдет до Ювентуса или Барселоны»

Бывший игрок «Динамо» поделился мнением о перспективах украинского тренера

17 мая 2023, 10:19 | Обновлено 17 мая 2023, 10:30
637
1
Джермейн ЛЕНС: «Не похоже, что Ребров дойдет до Ювентуса или Барселоны»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джермейн Ленс

Джермейн Ленс, который с 2013 по 2015 год играл за киевское «Динамо», поделился мнением о перспективах Сергея Реброва поработать в топ-чемпионатах.

«А почему нет? Разговаривает на английском, разбирается в европейском стиле, но в футболе никогда не можешь сказать на 100%. Возможно, он этого достигнет однажды, а может нет.

То, что я вижу, он был в Украине, потом в Венгрии, Саудовской Аравии. Когда имеешь такую ​​карьеру, не похоже, что дойдешь до Ювентуса, Барселоны или чего-то подобного», - сказал Ленс.

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Источник Sportarena
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Выталкиватель парашутистов
Давайте реально посмотрим на вещи... Реброва  сильно пиарят наши СМИ, не за красивые глаза, естественно. Настоящий его уровень - середняки посредственных чемпионатов. Что Украина, что Венгрия, а тем более Саудовская Аравия не относятся к ТОП-чемпионатам, это даже коты Леоненка понимают. Буряка в  свое время тоже пиарили на полну катушку, а оказался мешок с дымом, как и Беланов с Блохиным. Можно на пальцах одной руки пересчитать знаменитых футболистов, которые стали выдающимися тренерами...
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