Джермейн ЛЕНС: «Не похоже, что Ребров дойдет до Ювентуса или Барселоны»
Бывший игрок «Динамо» поделился мнением о перспективах украинского тренера
Джермейн Ленс, который с 2013 по 2015 год играл за киевское «Динамо», поделился мнением о перспективах Сергея Реброва поработать в топ-чемпионатах.
«А почему нет? Разговаривает на английском, разбирается в европейском стиле, но в футболе никогда не можешь сказать на 100%. Возможно, он этого достигнет однажды, а может нет.
То, что я вижу, он был в Украине, потом в Венгрии, Саудовской Аравии. Когда имеешь такую карьеру, не похоже, что дойдешь до Ювентуса, Барселоны или чего-то подобного», - сказал Ленс.
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