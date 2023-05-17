Джермейн ЛЕНС: «Не похоже, что Ребров дойдет до Ювентуса или Барселоны»

Джермейн Ленс, который с 2013 по 2015 год играл за киевское «Динамо», поделился мнением о перспективах Сергея Реброва поработать в топ-чемпионатах.

«А почему нет? Разговаривает на английском, разбирается в европейском стиле, но в футболе никогда не можешь сказать на 100%. Возможно, он этого достигнет однажды, а может нет.

То, что я вижу, он был в Украине, потом в Венгрии, Саудовской Аравии. Когда имеешь такую ​​карьеру, не похоже, что дойдешь до Ювентуса, Барселоны или чего-то подобного», - сказал Ленс.