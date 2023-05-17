Джермейн ЛЕНС: «Блохин как тренер был старомодным, а Ребров – современный»

Джермейн Ленс, который с 2013 по 2015 год играл за киевское «Динамо», рассказал о своих бывших наставниках, а именно – Олеге Блохине и Сергее Реброве.

«Блохин, как тренер, был немного старомодным. Потом пришел Сергей Ребров, он был современным, играл в Европе, разбирался в европейском менталитете, а еще он украинец, поэтому понимал всех местных игроков. Ему удалось нас объединить.

Это всегда плохой знак, когда уходит тренер, но считаю то, что мы получили от Сергея было гораздо важнее. «Динамо» дважды ставало чемпионом с ним. Что здесь говорить? Я до сих пор на связи с ним кстати, он звонил мне год назад, когда был в Ференцвароше. Желаю ему только лучшего, ведь он, по моему мнению, очень хороший человек и очень хороший тренер», - сказал Ленс.