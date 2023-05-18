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Лига Европы
18 мая 2023, 09:51 | Обновлено 18 мая 2023, 10:07
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Хавбек Севильи: «Постараемся атаковать с первых минут»

Сусо – о предстоящем ответном матче с «Ювентусом»

18 мая 2023, 09:51 | Обновлено 18 мая 2023, 10:07
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Хавбек Севильи: «Постараемся атаковать с первых минут»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сусо

Полузащитник испанской «Севильи» Сусо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против итальянского «Ювентуса».

«С нетерпением ждем матча. В нашем шаге появилась та маленькая пружинка, которой нам не хватало в этом сезоне. Жаль, что «Ювентусу» удалось сравнять счет в концовке первого матча, но сейчас мы начнем все с начала и постараемся атаковать с первых минут», - сказал Сусо.

Матч «Севилья» – «Ювентус» состоится в четверг, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

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Сусо Ювентус Севилья Лига Европы Хосе Луис Мендилибар Севилья - Ювентус
Источник УЕФА
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