Хавбек Севильи: «Постараемся атаковать с первых минут»

Полузащитник испанской «Севильи» Сусо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против итальянского «Ювентуса».

«С нетерпением ждем матча. В нашем шаге появилась та маленькая пружинка, которой нам не хватало в этом сезоне. Жаль, что «Ювентусу» удалось сравнять счет в концовке первого матча, но сейчас мы начнем все с начала и постараемся атаковать с первых минут», - сказал Сусо.

Матч «Севилья» – «Ювентус» состоится в четверг, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.