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Лига Европы
18 мая 2023, 10:10 | Обновлено 18 мая 2023, 10:45
241
0

Хуан КУАДРАДО: «У нас великая команда с большим опытом»

Защитник «Ювентуса» – о шансах выйти в финал Лиги Европы

18 мая 2023, 10:10 | Обновлено 18 мая 2023, 10:45
241
0
Хуан КУАДРАДО: «У нас великая команда с большим опытом»
Getty Images/Global Images Ukraine. Хуан Куадрадо

Защитник итальянского «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Самый ли это важный матч в «Юве» в моей карьере? Важных матчей было много, и это еще один. Постараемся с партнерами сделать все, чтобы выйти в финал. Для меня и для всех нас это прекрасная возможность достичь серьезной цели после непростого года.

Нельзя позволять «Севилье» играть в ее манере, надо высоко прессинговать и встречать соперников на их половине поля. У нас великая команда с большим опытом. «Севилья» - прекрасная команда, и завтрашний матч будет напоминать финал», - сказал Куадрадо.

Матч «Севилья» – «Ювентус» состоится в четверг, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.

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Хуан Куадрадо Ювентус Севилья Лига Европы Массимилиано Аллегри Севилья - Ювентус
Источник УЕФА
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