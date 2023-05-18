Хуан КУАДРАДО: «У нас великая команда с большим опытом»

Защитник итальянского «Ювентуса» Хуан Куадрадо поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Лиги Европы против испанской «Севильи».

«Самый ли это важный матч в «Юве» в моей карьере? Важных матчей было много, и это еще один. Постараемся с партнерами сделать все, чтобы выйти в финал. Для меня и для всех нас это прекрасная возможность достичь серьезной цели после непростого года.

Нельзя позволять «Севилье» играть в ее манере, надо высоко прессинговать и встречать соперников на их половине поля. У нас великая команда с большим опытом. «Севилья» - прекрасная команда, и завтрашний матч будет напоминать финал», - сказал Куадрадо.

Матч «Севилья» – «Ювентус» состоится в четверг, 18 мая. Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась ничьей со счетом 1:1.